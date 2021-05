Der Luxemburger Finanzexperte übernimmt die Nachfolge von Vincent Taupin als CEO von Edmond de Rothschild (Suisse).

François Pauly wird CEO von Edmond de Rothschild

(ndp) - François Pauly, seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats von Edmond de Rothschild (Suisse) und Edmond de Rothschild (Europe), übernimmt die Nachfolge von Vincent Taupin als CEO von Edmond de Rothschild (Suisse). Das meldet die Finanzgruppe am Dienstag.

„Nachdem Vincent Taupin einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Unternehmensgruppe geleistet hat, hat er sich im Einvernehmen mit Ariane de Rothschild, Präsidentin des Verwaltungsrats von Edmond de Rothschild (Suisse), entschieden, in den Ruhestand zu treten“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

„Ich freue mich, dass wir François Pauly für die Nachfolge gewinnen konnten. Neben seinem bemerkenswerten Talent und seiner beruflichen Erfahrung verfügt er über eine detaillierte Kenntnis der Gruppe, ihrer Strategie und ihrer zukünftigen Herausforderungen“, sagt Ariane de Rothschild.

François Pauly sei ein renommierter Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung an der Spitze bedeutender Privatbanken und internationaler Unternehmen. Mit seiner Ernennung werde "die Kontinuität in der Strategie der Edmond-de-Rothschild-Gruppe sichergestellt, da er in den letzten fünf Jahren an allen strategischen Entscheidungen beteiligt war".

„Eine unveränderte Strategie“

Das neue Team werde die Strategie der Edmond-de-Rothschild-Gruppe weiter umsetzen, „um ihre Identität als auf Überzeugungen basierendem Investmenthaus zu festigen“. Dies beinhalte die fortgesetzte Entwicklung neuer Impact-Strategien im Bereich Real Assets und die Aufrechterhaltung einer starken Innovationsfähigkeit im Bereich der liquiden Assets mit der Auflage von wegweisenden Themenfonds (Human Capital, Tech Impact, Green New Deal) und der Umstellung auf ESG-Integration für die gesamte Produktpalette.

2.500 Mitarbeiter, 33 Niederlassungen

Im Private Banking werde die Gruppe weiterhin gezielt für Privatkunden innovative Produkte entwickeln, indem sie z. B. Zertifikate zu Themen wie Farming 4.0, das sich mit den Herausforderungen der rückläufigen landwirtschaftlichen Produktion befasst, Cybersecurity, Healthcare und Sustainable Governance entwickelt, so das Unternehmen in ihrer Mitteilung.

Edmond de Rothschild ist als Investmenthaus auf Private Banking und Asset Management spezialisiert. Zum internationalen Kundenkreis zählen Familien, Unternehmer und institutionelle Investoren. Die Edmond de Rothschild Gruppe ist auch in den Bereichen Corporate Finance, Private Equity, Immobilien und Fund Services tätig. Die Gruppe wurde 1953 gegründet und verfügt heute über ein verwaltetes Vermögen von 168 Milliarden CHF, 2.500 Mitarbeiter und 33 Niederlassungen weltweit.







