François Pauly tritt Verwaltungsrat von Luxaviation Group bei

François Pauly wird als Nachfolger von Frank Wagener an der Spitze der Luxemburger Bank Dexia BIL nominiert. Das bestätigte die Dexia-Gruppe in einer Pressemitteilung am Freitag. Der 47-Jährige soll auf der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates am 29. Juli zum neuen Direktionspräsidenten und Geschäftsführer ernannt werden.