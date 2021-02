Der Generalsekretär der Horesca spricht im Video-Interview über die schwierige Lage in der Branche und die Perspektiven nach Corona. Kritik an seiner Person und am Verband wischt der 59-Jährige vom Tisch.

François Koepp: „Das Land muss solidarisch mit uns sein“

François Koepp, viele Gastronomen und Wirte, die jeden Samstag auf die Straße gehen, haben seit Beginn des zweiten Lockdowns keine Corona-Hilfen bekommen. Wie ist das möglich? Gibt es Verzögerungen bei der Auszahlung? Wie kann man ihnen weiterhelfen?

Es gibt auch viel Kritik an die Horesca. Viele haben das Gefühl, dass sie nicht genug tut. Was sagen Sie dazu? Einige Gastronomen wollen nicht länger ihre Mieten oder Rechnungen bezahlen. Was halten Sie davon? Wann werden die Restaurants und Cafés ihrer Ansicht nach wieder öffnen? ...