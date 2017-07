(ndp) - Vor rund sechs Monaten trat die neue Taxigesetzgebung in Kraft. Nachdem die Übergangszeit im März endete, erkundigte sich Fernand Kartheiser (ADR) in einer parlamentarischen Anfrage nach einer ersten Zwischenbilanz. Er möchte unter anderem wissen, ob die Taxipreise auf dem Luxemburger Markt bereits gesunken sind.



In seiner Antwort bestätigt Nachhaltigkeits- und Infrastrukturminister François Bausch, dass es eine gewisse "Bewegung in den Preisen" gibt. So liegt mittlerweile der billigste „Prix indicatif" für einen Weg von 10 km an einem normalen Tag (einschließlich Betreuung) bei 22 Euro, der höchste Preis bei 37,60 Euro. Vor Inkrafttreten des Gesetzes lag der vergleichbare Preis bei 35,60 Euro, "ein Betrag der heute noch von einzelnen Firmen angeboten wird".



Gleichzeitig sei ein größeres Angebot an Automodellen festzustellen. Zudem hätten verschiedene Taxiunternehmen ihre Buchungsmöglichkeiten über Handy deutlich verbessert. Eine ausführliche Bilanz ist jedoch laut Bausch erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, wenn alle Taxilizenzen vergeben wurden.

Im Sommer 2016 wurde das neue luxemburgische Taxigesetz vorgestellt. François Bausch kündigte damals an, dass man „den Markt aufräumen“ wolle. Tariffreiheit, Transparenz, und vor allem strengere Kontrollen sollen künftig eine neue Dynamik schaffen und die schwarzen Schafe der Branche verdrängen. Gleichzeitig wurde ein neues Lizenzsystem installiert.