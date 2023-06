Die Beschäftigung im Luxemburger Transportsektor wächst trotz der Konjunkturdelle weiter.

Statec-Konjunkturbericht

Frachtboom am Findel ist vorbei

(ThK) - Erreichte das Frachtvolumen in der Corona-Pandemie noch Rekordstände, gehen die Liefermengen nun deutlich zurück. Das geht aus dem Konjunkturflash hervor, den der Statec am Montag veröffentlichte.

Zunächst stieg die Fracht 2020 um sechs Prozent, 2021 dann um weitere 20 Prozent. Im vergangenen Jahr endete dann der Höhenflug und das Volumen ging um elf Prozent zurück. Auch zu Beginn 2023 zeigte sich der Trend deutlich rückläufig, mit einem Minus von 20 Prozent im Jahresvergleich in den ersten fünf Monaten des Jahres. „Das Luftfrachtvolumen ist damit zu Jahresbeginn insgesamt auf das Niveau vor Ausbruch der Pandemie zurückgekehrt“, stellt die Statistikbehörde fest.

Binnenschifffahrt leidet unter niedrigen Wasserständen

Auch im Schienenverkehr ist das Volumen rückläufig. Hier stellt der Statec für das vergangene Jahr bei der Fracht einen Rückgang von sieben Prozent gegenüber 2021 fest. Damit ist der Rückgang hier deutlicher als in Frankreich (-3,2 Prozent) und in Deutschland, wo das Volumen sogar leicht um 0,4 Prozent anstieg.

Beim Gütertransport auf der Straße weist Luxemburg im 1. Halbjahr 2022 hingegen mit einem Anstieg von 4,2 Prozent ein besseres Ergebnis auf als seine Nachbarn. In Deutschland stieg das Volumen um 1,4 Prozent; in Frankreich und Belgien ging es um jeweils ein Prozent zurück.

In der Binnenschifffahrt schließlich war das Jahr 2022 durch einen Rückgang des Transportvolumens in Luxemburg und seinen Grenzländern gekennzeichnet, schreibt der Statec. Das sei insbesondere auf ein sehr schlechtes drittes Quartal zurückzuführen, in dem der niedrige Wasserstand der Flüsse aufgrund der Trockenheit die Aktivität erheblich beeinträchtigte.

Lux-Airport: Spätestens 2024 wieder auf Vor-Corona-Niveau Nach einem massiven Einbruch der Passagierzahlen in der Corona-Pandemie geht es beim Luxemburger Flughafen seit einem Jahr wieder aufwärts.

Die Belegschaft im Transportsektor insgesamt entwickelte sich hingegen positiv. Die Beschäftigung weist im 1. Quartal 2023 im Jahresvergleich einen Anstieg von 4,2 Prozent auf und liegt damit über dem Niveau der Gesamtwirtschaft, wo ein Wachstum von 2,9 Prozent festzustellen ist.



