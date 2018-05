Die Foyer-Gruppe hat sich am Firmensitz in Leudelingen deutlich vergrößert. Erheblich gewachsen sind auch die Umsätze der Gruppe. Künftig will Foyer der Innovation absolute Priorität einräumen. Am Freitag wurden zwei Apps vorgestellt.

Wirtschaft 5 Min.

Foyer baut Geschäft massiv aus

Andreas ADAM Die Foyer-Gruppe hat sich am Firmensitz in Leudelingen deutlich vergrößert. Erheblich gewachsen sind auch die Umsätze der Gruppe. Künftig will Foyer der Innovation absolute Priorität einräumen. Am Freitag wurden zwei Apps vorgestellt.

Foyer konnte den Gesamtumsatz im vergangenen Geschäftsjahr von 1,48 auf 2,14 Milliarden Euro deutlich ausbauen. Das geht aus den am Freitag am Firmensitz in Leudelingen vorgelegten Geschäftsdaten hervor. Das Versicherungsgeschäft auf dem Heimatmarkt in Luxemburg macht beim Umsatz ungefähr ein Drittel aus. 2016 waren dies 527,4 Millionen Euro (36 Prozent), 2017 hingegen 620,7 Millionen Euro (29 Prozent).

Den größten Anteil des Umsatzzuwachses steuerten 2017 die Lebensversicherungen im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs mit allein 1,50 Milliarden Euro bei ...