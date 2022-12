Der Spielefirma wird vorgeworfen, unerlaubt Daten von Kunden gesammelt zu haben, die jünger als 13 sind.

Verstöße gegen Kinderschutzgesetze

„Fortnite“-Entwickler Epic Games zahlt 520 Millionen Dollar Strafe

Der Spielefirma wird vorgeworfen, unerlaubt Daten von Kunden gesammelt zu haben, die jünger als 13 sind.

(dpa/ Bloomberg) – Der Videospielentwickler Epic Games („Fortnite“) zahlt wegen Verstößen gegen Kinder- und Datenschutzgesetze in den USA eine hohe Strafe. Das Unternehmen bestätigte am Montag einen Vergleich über insgesamt 520 Millionen Dollar (490 Millionen Euro) mit US-Behörden.

Die Verbraucherschutzaufsicht FTC wirft Epic vor, unerlaubt Daten von „Fortnite“-Nutzern im Alter von unter 13 Jahren gesammelt und sie - ohne die Eltern zu benachrichtigen - zu unbeabsichtigten Transaktionen in dem Online-Videospiel verleitet zu haben.

Außerdem habe das Unternehmen Kinder durch die Zulassung von Sprach- und Textnachrichten von Fremden Gefahren im Internet ausgesetzt. Mit dem Vergleich sollen zwei FTC-Verfahren beigelegt werden. Die Einigung muss noch gerichtlich genehmigt werden.

Eines der beliebtesten Videospiele der Welt

Fortnite hat weltweit mehr als 400 Millionen Nutzer und ist damit eines der beliebtesten Videospiele der Welt. Die FTC hat zuvor Klagen gegen Google, Apple und Amazon wegen nicht autorisierter digitaler Einkäufe von Kindern erhoben.

In einer Erklärung sagte Epic, dass es Änderungen an seiner Plattform vorgenommen habe, um sicherzustellen, dass alle Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. „Wir haben diese Vereinbarung akzeptiert, weil wir möchten, dass Epic beim Verbraucherschutz an vorderster Front steht und unseren Spielern das beste Erlebnis bietet“, sagte das Unternehmen.

E-Sport aus Luxemburg: 4Elements will die Gamingwelt erobern Die größte E-Sport-Organisation in der Benelux-Region hat künftig ihren Sitz im Großherzogtum. 4Elements will nicht nur bei Turnieren durchstarten.

An Epic sind auch der Playstation-Hersteller Sony und der chinesische Spielriese Tencent beteiligt.