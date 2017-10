(las) - Am Anfang war der Wein: Ende September 2015 besuchte Finanzminister Pierre Gramegna die Weltausstellung in Mailand und traf italienische Unternehmenschefs, darunter Marco Giovannini, Verwaltungsratspräsident und Hauptaktionär von Guala Closures. Der Konzern produziert weltweit 14 Milliarden Flaschenverschlüsse pro Jahr. Der Firmenchef erzählte Gramegna von „intelligenten Verschlüssen“, an denen sein Unternehmen forschen wolle.

„Der Minister war erst skeptisch“, lacht Giovannini. Enthusiastisch sei er erst geworden, als es um Verschlüsse für edle Weine ging, erzählte Gramegna gestern in perfektem Italienisch.

Mitteilsame Flaschen

Nun, zwei Jahre später, ist aus dem Gespräch über Wein das Forschungslabor GCL Technologies in Foetz geworden. In den vom Technoport zur Verfügung gestellten Hallen arbeiten zwischen sechs und acht Ingenieure daran, neue Technologien in die Welt der Verpackungsindustrie einzuführen. Der italienische Konzern sparte bei der gestrigen Vorstellung seines Labors GCL Technologies nicht mit modischen Schlagwörtern von Industrie 4.0 über „smarte“ Chips bis 3-D-Drucken. „Wir wollen neue Gebiete der Technologie erforschen, was eine Premiere in der Welt der Verpackungsindustrie ist“, betonte Unternehmenschef Giovannini.

Sicherheit und Kommunikation sind dabei zwei wichtige Stichworte. Hersteller von edlen Tropfen haben oft das Problem, dass Fälscher den hochwertigen Inhalt mit minderwertigem Gepanschtem ersetzen, erklären die Verantwortlichen von Guala. GCL Technologies entwickelt deshalb fälschungssichere Verschlüsse.

Eine Möglichkeit ist einen sogenannten RFID-Chip in den Verschluss einzubauen. Der Chip merkt, ob eine Flasche bereits geöffnet wurde, so einer der Forscher. Etwa mit einem Smartphone kann diese Information ausgelesen werden.

Diese Chips können zu vielfältigen Kommunikationszwecken genutzt werden. Mit dem russischen Staat laufe ein Projekt, um mithilfe der „smarten“ Verschlüsse zu kontrollieren, ob Zölle auf dem Flascheninhalt gezahlt worden seien. Guala bewirbt vor allem die Marketingvorteile. Über den Verschluss kann der Whisky- oder Likörhersteller direkt mit dem Endverbraucher kommunizieren.



Zusammenarbeit mit der Uni Luxemburg und dem List



Es reicht, dass der Konsument mit seinem Smartphone den Verschluss berührt, damit er sich etwa ein Werbevideo anschauen kann. Mit den Daten, die dabei gesammelt werden, habe GCL Technologies nichts zu tun, meint der Marketingdirektor Frédéric de Vanssay: „Wir liefern lediglich das Trojanische Pferd.“

Der italienische Konzern wird mit der Universität Luxemburg und dem Forschungsinstitut List zusammenarbeiten. Ein erstes Forschungsprojekt sei bereits beschlossen, ein weiteres in Vorbereitung, so Finanzminister Gramegna.

„Ich glaube an die Symbiose zwischen Industrie und Universität“, betonte Unternehmenschef Giovannini. Guala Closures könne sein Wissen über industrielle Fertigung einbringen. Der Konzern betreibt weltweit 25 Fabriken.

Von der Holding zum Labor

Es ist kein Zufall, dass der italienische Konzern, sein Forschungszentrum hierzulande eröffnet. Die Muttergesellschaft GCL Holdings ist seit zwei Jahren in Luxemburg aktiv. Im Dezember 2016 ergänzte die Holding ihren Gesellschaftszweck um einen Absatz: Nun kann das Unternehmen auch Forschung und Entwicklung betreiben sowie geistiges Eigentum vermarkten.

Dabei kommt der Verdacht auf, dass es dem Konzern nicht allein um den Forschungsstandort Luxemburg ankommt. Die Finanzierungs- und Übernahmeaktivitäten der Holding erfordern nach neuen internationalen Regeln mehr Substanz, sprich mehr konkrete wirtschaftliche Aktivität.

Darauf angesprochen lachte der Finanzminister. Das könne man so sehen, doch in diesem konkreten Fall sei dies nicht so, erklärte Pierre Gramegna. Guala habe von Beginn an, Forschung in Luxemburg betreiben wollen. Das Unternehmen sei aber ein Beispiel, dass es die klassische Holding nicht mehr gebe.