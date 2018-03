Forscher helfen Baustellen besser zu meistern

Die Bevölkerung in den Städten Europas wächst. Es wird immer mehr gebaut. Luxemburg ist da keine Ausnahme. Wie kann man die negativen Auswirkungen der damit verbundenen Transporte in den Griff bekommen und gleichzeitig die Lieferkette optimieren?

Die Bevölkerung in den Städten Europas wächst. Es wird immer mehr gebaut. Luxemburg ist da keine Ausnahme. Wie kann man die negativen Auswirkungen der damit verbundenen Transporte in den Griff bekommen und gleichzeitig die Lieferkette optimieren?

Ein kleiner Raum in der Maison de l'Innovation in Esch-Belval. In der Mitte steht ein großer Tisch mit integriertem Bildschirm. Eine Karte der Stadt Luxemburg wird angezeigt. Cindy Guerlain und Romain Gaasch vom Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) setzen verschiedene Figuren auf die berührungsempfindliche Fläche. Sofort erscheinen zusätzliche Informationen.



LIST-Mitarbeiter bitten zu Tisch



„Hier sehen Sie vier Baustellen unseres Projektpartners Tralux und zudem die Standorte der Lieferanten für die erforderlichen Baumaterialien“, sagt Cindy Guerlain ...