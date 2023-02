Elf Prozent der Belegschaft in Europa sind betroffen, besonders in Deutschland und Großbritannien.

Autobauer

Ford baut 3.800 Stellen ab

Elf Prozent der Belegschaft in Europa sind betroffen, besonders in Deutschland und Großbritannien.

(Bloomberg) - Neue Einschnitte bei Ford in Europa verdeutlichen erneut die Zäsur, die die Elektromobilität für den Automobilbau bedeutet. Der US-Konzern streicht 3.800 Arbeitsplätze, das sind elf Prozent seiner Belegschaft in Europa.



Am stärksten betroffen ist Deutschland. Hier wird Ford in den nächsten drei Jahren rund 2.300 Stellen streichen, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt hat. Die Firma hatte in der Vergangenheit bereits angekündigt, seine Fabrik in Saarlouis bis 2025 schließen zu wollen. Hier wird ein Käufer gesucht. Angeblich wurden Verhandlungen dazu mit „Build Your Dreams“(BYD), dem größten Hersteller von elektrifizierten Autos in China, geführt. Auch in Großbritannien fallen 1.300 Jobs weg.

Ford verhandelt angeblich über Werksverkauf an Chinesen Der Standort im Saarland könnte von BYD übernommen werden, so ein Medienbericht unter Berufung auf Insider.

„Der Weg in eine nachhaltig profitable Zukunft für Ford in Europa erfordert breit angelegte Maßnahmen und Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Ford-Fahrzeuge entwickeln, bauen und verkaufen“, erklärte Martin Sander, General Manager des Elektrofahrzeuggeschäfts von Ford in Europa. Dies werde sich auf die Organisationsstruktur, die Mitarbeiter und die Fähigkeiten auswirken, die der Konzern in Zukunft benötige.

Ford streicht auch in den USA Stellen



Ford stellt seine Modellpalette in Europa bis 2035 auf rein batteriebetriebene Fahrzeuge um. Da mit dem Schwenk zur Elektromobilität die Komplexität der Fahrzeuge sinkt, hatte Ford bereits eine mögliche Verschlankung der Entwicklerteams angekündigt. Ford streicht auch in den USA Stellen. Um die kostspieligen Wende hin zu E-Autos zu finanzieren, will Konzernchef Jim Farley drei Milliarden Dollar einsparen.

Ford hat weltweit etwa 173.000 Mitarbeiter, davon Ende letzten Jahres etwa 35.000 in Europa. Das Kölner Werk ist mit etwa 14.000 Beschäftigten das größte. In Großbritannien beschäftigt das Unternehmen rund 7.000 Mitarbeiter, die in Dagenham Dieselmotoren und im Werk Halewood Getriebe herstellen. Außerdem verfügt es über ein Entwicklungszentrum in Dunton in Essex. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, will es den Stellenabbau durch freiwillige Vereinbarungen erreichen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.