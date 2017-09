(las) - Die Luxemburger Regierung sei über die Reformpläne zur Finanzregulierung informiert gewesen, betonte ein Sprecher der EU-Kommission auf Nachfrage des LW. Am Mittwoch hatte Finanzminister Pierre Gramegna vor Abgeordneten gesagt, die Ausweitung der Kompetenzen der EU-Finanzaufsicht ESMA im Bereich der Investmentfonds sei überraschend gekommen.

Gerade dieser Vorschlag werde bereits seit Jahren diskutiert, so die Kommission. In Detail seien die Pläne in einem Papier zur Kapitalmarktunion von Juni 2017 beschrieben. Die Kommission habe keine Stellungnahme der Luxemburger Regierung erhalten. Auch sei die Reform nicht so tief greifend, wie es Gramegna darstellt: Die nationalen Behörden müssten in bestimmten Fällen die ESMA informieren, die Regeln an sich würden unverändert bleiben.

Die Regierung hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen Brief zukommen lassen, um ihre Sorgen zum Ausdruck zu bringen.