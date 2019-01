Pour la première fois depuis plusieurs années, l'industrie luxembourgeoise des fonds d'investissement a enregistré une baisse de 2,28% de ses actifs sous gestion en 2018.

Fonds: première baisse depuis 2011

Nadia DI PILLO

En 2018, l'industrie luxembourgeoise des fonds d'investissement a enregistré une baisse de 2,28% de ses actifs sous gestion, une première depuis 2011. Pour expliquer cette baisse, Denise Voss, présidente de l'Alfi, avance les fluctuations de marché tout au long de l'année et un contexte international instable.



A la fin de 2018, les actifs sous gestion se sont élevés à 4.056 milliards d'euros contre 4.159,61 milliards fin 2017.

"L'industrie luxembourgeoise des fonds est restée assez stable malgré la volatilité des marchés", commente Denise Voss lors de sa conférence de presse annuelle.

La présidente de l'Alfi a tenu un discours rassurant sur la situation globale du marché luxembourgeois. "Le Luxembourg maintient sa position de premier centre pour fonds d'investissement en Europe et deuxième au monde, et reste leader mondial de la distribution transfrontalière de fonds. En raison de l'environnement géopolitique actuel, nous nous attendons à ce que la volatilité se poursuive et donc que la croissance soit sous pression."

Aux yeux de la représentante de l'industrie luxembourgeoise des fonds, "il n'y a pas de raison de paniquer, même si nous devons rester très vigilants".



Avec 105 milliards d'euros des émissions nettes, le Luxembourg a réussi à attirer 45% de l'ensemble des ventes nettes de fonds en Europe. La position du Luxembourg dans les fonds alternatifs se renforce, le pays occupe la quatrième position avec une part de marché de 11,6%. Autre motif de satisfaction: les actifs sous gestion des fonds capital-risque ont augmenté de 17% sur un an.



Brexit: un impact positif



Les rentrées d'actifs liées au Brexit ont permis dans une certaine mesure de "limiter les dégâts": Les initiateurs de fonds britanniques représentent 41% du nombre de fonds créés en 2018. Plus de 18% des actifs sous gestion dans les fonds luxembourgeois sont gérés aujourd'hui par des gestionnaires d'actifs basés au Royaume-Uni.

"Les actifs en provenance du Royaume-Uni ont augmenté de 17% sur un an", annonce Marc-André Bechet, Director Legal&Tax.



Selon l'Alfi, 23 sociétés de gestion d'actifs basées au Royaume-Uni ont annoncé publiquement qu'elles créeront ou renforceront leur présence au Luxembourg.

Alors qu'un Brexit sans accord devient de plus en plus probable, l'Alfi se réjouit de la poursuite de la coopération avec les autorités britanniques. La CSSF a ainsi pris des mesures concrètes avec son homologue britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) avant la date butoir du Brexit, le 30 mars 2019. Concrètement, la gestion de portefeuille à des gestionnaires d'actifs basés au Royaume-Uni restera possible, à condition toutefois que ceux-ci répondent aux exigences réglementaires.