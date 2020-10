Die Fronten im Streit zwischen der Führungsleitung der Fondation Kräizbierg und der Gewerkschaft OGBL verhärten sich.

Fondation Kräizbierg: Belästigungsvorwürfe gegen Direktor

Die Fronten im Streit zwischen der Führungsleitung der Fondation Kräizbierg und der Gewerkschaft OGBL verhärten sich. Der OGBL hat am Mittwoch den Rücktritt der Direktion gefordert. „Wir fordern den Rücktritt der beiden Direktoren, die diese Führungslinie im Unternehmen eingeführt haben und die auch heute noch eiskalt weitergeführt wird. Das Problem muss an der Wurzel gepackt werden. Es muss ganz klar zu einem Personalwechsel in der Direktion kommen“, sagt Pit Bach, Zentralsekretär.

In den vergangenen Wochen hat der OGBL mehrmals auf Missstände innerhalb der Stiftung aufmerksam gemacht. Es gebe Beweise für Mobbing, Demütigungen und regelrechte Bedrohungen sowie ausgesprochene Verwarnungen. Dabei wurden heute eine Reihe ganz konkreter Fälle angesprochen.

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Die Vorwürfe gegen den „Administrateur délégué“ Jeannot Berg wiegen schwer. „Fünf bis sechs Frauen“ behaupten von Jeannot Berg wiederholt sexuell belästigt worden zu sein. „Immer mehr Frauen melden sich bei uns. Wir haben Mitarbeiterinnen, die sagen, dass sie von Jeannot Berg sexuell belästigt wurden“, so Pit Bach, der ein Zitat einer Mitarbeiterin vorliest, die einen formellen Brief an die Gewerkschaft geschrieben hat. „Ich habe mich nach und nach immer unwohler gefühlt. Eines Tages hat er auf dem Parkplatz vor dem Verwaltungsgebäude gesagt: Wenn wir beide gut miteinander auskommen wollen, dann müssen wir zusammen ins Bett. Heute fühle ich mich verpflichtet, meine Erfahrung mitzuteilen.“ Diese Beschwerde bezieht sich auf einen Vorfall aus den 90er Jahre, andere weisen auf rezente Vorfälle hin, so Pit Bach.



Der Gewerkschaftssekretär spricht von zahlreichen anderen Vorwürfen, die sich seit einigen Wochen und Tagen häufen. In den vergangenen Tagen hätten sich mehrere Bewohner darüber beschwert, dass es im Foyer Domaine Schoumansbongert in Frisange nicht genug zu essen gab. Der Brotmangel hätte sich über mehrere Monate hingezogen, man wolle nun die Missstände näher prüfen und abklären.

Die Gewerkschaft wirft der Direktion ein „Spiel mit der Angst“ von Menschen vor. „Dieses Spiel zieht sich wie ein roter Faden durch das Dossier“, unterstreicht Pit Bach. Seit mehreren Wochen hätten zahlreiche Mitarbeiter gekündigt, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten könnten. Das führe zu Personalmangel und schlechter Pflege innerhalb der Einrichtung.



Nach dem Protest vor dem Kräizbierg-Gebäude am 14. September, denkt die Gewerkschaft nun über weitere Aktionen nach. „Wir wollen Familienministerin Corinne Cahen und Arbeitsminister Dan Kerschen um eine Unterredung bitten“, so Pit Bach.

