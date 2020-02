Diane Miller ist Hausherrin des Studentenwohnheims„Fondation Biermans-Lapôtre“ in Paris, nun wartet der Abschied.

Fondation Biermans-Lapôtre: Eine Direktorin sagt "Adieu"

Wer hinter der markanten Backsteinfassade, Hausnummer 9 A am Boulevard Jourdan, im 14. Pariser Arrondissement wohnt, muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern – außer um sich, das Studium und das Netzwerk. Denn klemmt eine Tür, kommt der Hausmeister, die Zimmer werden geputzt, ungebetenen Besuch stoppt ein Concierge. Und jeden Donnerstagabend wird in der hauseigenen Bar überraschend preiswert Bier aus Belgien und Wein aus Luxemburg serviert. Willkommen in der "Fondation Biermans-Lapôtre" auf dem Gelände der Cité internationale universitaire de Paris.

Das 1925/1926 erbaute Gebäude, gekrönt von einer großen Uhr im gemauerten Giebel, ist seit 1927 das von einer Stiftung getragene "Haus der belgischen und luxemburgischen Studenten". Hausherrin ist seit 2014 die Luxemburgerin Diane Miller. Und dass sie für die 210 Studenten und Doktoranden – 70 von ihnen kommen aus Luxemburg, – weit mehr ist als Direktorin der Fondation Biermans-Lapôtre – so der offizielle Titel –, beweist eine Anekdote aus ihrer Anfangszeit 2014.

Ich hatte gerade erst angefangen, plötzlich stand die Sicherheit ganz oben auf der Agenda der französischen Behörden.

"Es gab vielerorts Wasserschäden, die Matratzen waren 17 Jahre alt, die Bäder in nicht gutem Zustand, die Zimmer nicht gut ausgestattet. Also habe ich erst mal 200 IKEA-Regale gekauft und beim Aufbau mitgeholfen." Und ihre Idee, den großen Festsaal 2017 grundlegend renovieren zu lassen und für besondere Anlässe extern zu vermieten, trägt zu preiswertem Wohnen auf hohem Niveau bei: Die Studenten zahlen monatlich 490 Euro Miete, für Pariser Verhältnisse fast geschenkt.

Aber auch Luxemburg und Belgien tragen ihren Teil für Betriebskosten und Unterhalt des Gebäudes aus den Staatskassen bei.

Sechs Jahre voller Geschichten

Nun gehen für Diane Miller sechs ereignisreiche Jahre in Paris zu Ende – ein guter Moment, um ihre Zeit als Direktorin der Fondation Biermans-Lapôtre Revue passieren zu lassen. Zu den einscheidenden Erlebnissen gehört bis heute das mörderische Attentat im Jahr 2014 auf die Redaktion der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris: "Ich hatte gerade erst angefangen, plötzlich stand die Sicherheit ganz oben auf der Agenda der französischen Behörden." Bis dahin standen die Türen des Gebäudes und der Büros quasi immer offen, jeder konnte ein und aus gehen. "Nachdem die höchste Stufe des Anti-Terrorismus-Alarmplans ,Vigipirate‘ galt, konnte das nicht so weitergehen. Ich musste schnell handeln ...".

Seither sind viele Türen des noblen Wohnheims verschlossen und öffnen sich nur dem, der einen elektronischen Schlüssel hat. Und Gäste müssen sich bei ihrer Ankunft beim Hausmeister anmelden. Und selbst in diesem ernsten Zusammenhang erinnert sich Diane Miller gerne an lustige Momente: "Eines Abend wollte eine beschwipste Studentin eine Bekanntschaft mit in ihr Zimmer nehmen, wurde aber vom Sicherheitsmann gestoppt. Als sie am anderen Morgen wieder nüchtern war, war sie froh darüber, dass dem Besucher der Eintritt verwehrt wurde und hat sich bei mir bedankt".

Wer Diane Miller gegenübersitzt, weiß sofort: Das ganze Haus steckt voller Leben und vieler Geschichten. Sie ist im Haus präsent mit Herz und Seele und für "ihre" Studenten mehr Partner als Direktorin.

Ein einzigartiger Ort

Aber Diane Miller verwaltet nicht nur, die Fondation Biermans-Lapôtre ist auch kulturelle Begegnungsstätte. Regelmäßig finden Ausstellungen, Konzerte, Kolloquien und Vorträge statt, die sie zusammen mit den Studenten auf die Beine stellt. Zu Gast waren unter anderem Edwy Plenel von Mediapart, "Whistleblower" Antoine Deltour oder der Kolumbianer Juan Carlos Henao Pérez. Und auch talentierte Hausbewohner haben die Möglichkeit, sich auf der Bühne des Hauses zu präsentieren.

Und es wird auch vor umstrittenen Themen nicht Halt gemacht: "So haben sich im Januar der prominente französische Wirtschaftsprofessor Thomas Piketty und der Abgeordnete und Linkspopulist François Ruffin dem Thema Kapital und Ideologie gewidmet – ein spannender Abend." Auch vergibt die Stiftung Stipendien an junge Wissenschaftler und Künstler, in der Regel ein zwei bis dreimonatiger Aufenthalt in Paris. "Derzeit ist die Luxemburger Designerin Lucie Majerus für zwei Monate bei uns zu Gast und arbeitet an ihren Projekten."

Der markante Backsteinbau am Boulevard Jourdan ist Teil der im Jahr 1925 gegründeten Cité internationale universitaire de Paris – eine Adresse, die für Diane Miller von besonderer Bedeutung ist. Denn Ziel des Campus ist es von Beginn an nicht nur, zukünftigen Eliten bestmögliche Arbeitsbedingungen zu bieten, sondern auch internationalen Austausch, Frieden und Völkerfreundschaft durch Wissen und Kultur zu fördern. "Nach dem Ersten Weltkrieg wandten sich viele Franzosen pazifistischem und internationalistischem Gedankengut zu, dieser Campus und seine Aufgabe sind ein Kind dieses Geistes", betont Diane Miller.

Das und vieles andere mehr wird sie vermissen, wenn Ende des Jahres Schluss ist. Vor zwei Jahren hatte sie ihr Mandat nochmals verlängert, jetzt lockt der Ruhestand. "Diese Aufgabe hier in Paris ist abwechslungsreich und interessant, auch wenn die Arbeitstage oft lang sind", erzählt sie, "Das Haus, die Versammlungen der Cité universitaire, regelmäßige Kontakte mit der luxemburgischen und belgischen Botschaft, kulturelle Abende, es sind häufig sehr lange Tage ..."

Trotzdem freut sich die frühere Wirtschaftslehrerin, die vom Bildungsministerium für ihre Aufgabe freigestellt und dem Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten zugeordnet wurde, auf alles, was nun kommt: "Ich gehe in den Ruhestand und werde mich den Dingen widmen können, für die ich bislang keine Zeit hatte: Malen, Golf spielen und mich ehrenamtlich engagieren."

Nachfolger gesucht

Nun ist der Direktorenjob und der des beigeordneten Direktors ausgeschrieben, Nachfolger für die Leitung der "Fondation Biermans-Lapôtre" werden gesucht. Auch wenn Diane Miller auf die Entscheidung keinen Einfluss mehr haben wird, ist es ihr doch wichtig, dass wieder ein Luxemburger entweder Direktor oder beigeordneter Direktor wird: "Während langer Zeit galt, dass ein flämischsprachiger Direktor einem französischsprachigen folgen musste, aber dieses Wechselspiel ist abgeschafft. Jetzt zählen in erster Linie die Kompetenzen."

Foto: FBL

Und wenn sie am Jahresende den Schlüssel für ihr Büro und die fürs ganze Haus endgültig abgibt, wird sie aus Paris – neben den vielen Erinnerungen und Anekdoten – eines ganz sicherlich aus der französischen Metropole mit zurück nach Luxemburg nehmen: die Freude am menschlichen und kulturellen Austausch.

Amicale des anciens résidents luxembourgeois Der Freundeskreis besteht seit 1990 und hat sich zur Aufgabe gemacht, die Beziehungen zwischen den ehemaligen Luxemburger Bewohnern von "Béiermans", wie das Wohnheim im Studentenjargon liebevoll genannt wird, aufrecht zu erhalten und zu stärken – unter anderem durch die Organisation von Veranstaltungen oder die Veröffentlichung von Broschüren und Zeitschriften. François Biltgen, Präsident der Amicale, investiert derzeit viel Energie in den Neustart – ihm ist es wichtig, dass "ehemalige Bewohner darauf aufmerksam werden, dass es uns gibt". Bislang zählt der Freundeskreis 60 Mitglieder. Zu den bekanntesten, ehemaligen Bewohnern von „Béiermans“ gehören neben François Biltgen der Ehrenstaatsminister Jacques Santer, die Abgeordnete Viviane Reding und Finanzminister Pierre Gramegna. Ehemalige Bewohner des "Béiermans", die sich dem "Amicale des anciens résidents luxembourgeois" noch nicht angeschlossen haben, sind gebeten, sich an Generalsekretär John Wecker zu wenden. Seine E-Mail-Adresse: weckerjohn@yahoo.com.