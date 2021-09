Der angeschlagene Automobilkonzern treibt den Umbau voran und setzt einen Schwerpunkt auf Elektromodelle.

Fokus auf Elektromobilität

Renault plant Streichung von 2.000 Stellen

Der angeschlagene Automobilkonzern treibt den Umbau voran uns setzt einen Schwerpunkt auf Elektromodelle.

(Bloomberg) -- Renault SA plant die Streichung von 2.000 weiteren Arbeitsplätzen. Gleichzeitig sollen neun neue Modelle in Frankreich hergestellt werden, da der angeschlagene Automobilhersteller seine Aktivitäten in seinem Heimatland umgestaltet und auf Elektrofahrzeuge umstellt.

Das Unternehmen ist in Gesprächen mit den französischen Gewerkschaften, um zwischen 2022 und 2024 1.600 technische und 400 unterstützende Stellen zu streichen, heißt es in einer Erklärung vom Donnerstag. Im gleichen Zeitraum wird das Unternehmen 2.500 neue Mitarbeiter einstellen, unter anderem in den Bereichen Datenverarbeitung und Batteriechemie. Angesichts der Tatsache, dass der französische Staat der größte Anteilseigner von Renault ist, muss Chief Executive Officer Luca de Meo bei seinen Bemühungen, das Unternehmen zu sanieren, einen schmalen Grat beschreiten.

Im vergangenen Jahr kündigte der Autobauer an, weltweit etwa 14.600 Arbeitsplätze zu streichen - darunter 4.600 oder etwa 10 Prozent der französischen Belegschaft - und die Produktionskapazität um fast ein Fünftel zu verringern. Während Renault diese Zahl noch erhöhen will, beabsichtigt das Unternehmen, bis 2025 neun neue Fahrzeuge im eigenen Land zu produzieren, von denen die meisten Elektrofahrzeuge sein werden.

Globale Autoindustrie über dem Vorkrisenniveau Die ersten drei Monate des Jahres liefen blendend für die größten Autohersteller der Welt, die zumeist sogar besser abschnitten als vor der Corona-Pandemie.

Dazu gehören der neue Megane, der Renault 5 und der Kangoo sowie ein Geländewagen und ein weiteres Fahrzeug, zu dem keine näheren Angaben gemacht wurden. Die Produktionspläne hängen von der Einigung mit den Gewerkschaften ab. In Anspielung auf den Druck, der auf dem Unternehmen lastet, Arbeitsplätze im Land zu halten, bezeichnete Renault Frankreich als „strategisches und industrielles Zentrum“.

Als Reaktion auf Renaults Vorstoß erklärte die Gewerkschaft CFDT, sie werde Garantien dafür verlangen, dass jährlich 750.000 Fahrzeuge in Frankreich hergestellt werden und keine Standorte geschlossen werden. Die Aktie des Automobilherstellers legte im frühen Handel in Paris leicht zu, während Renault seit Jahresbeginn um 19 % gefallen ist. Während der Autohersteller nach einem Rekordverlust im letzten Jahr in der ersten Jahreshälfte wieder in die Gewinnzone zurückkehrte, haben Halbleiterknappheiten die Produktion in den letzten Monaten gestört und zu Werksschließungen geführt.

Renault ist bei der Erholung von der Pandemie hinter seinen Konkurrenten Volkswagen AG und Stellantis NV zurückgeblieben, da das Unternehmen auf den europäischen Markt angewiesen ist, der sich langsamer erholt hat als China oder die USA.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.