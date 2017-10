(ndp) - Die schlechte Nachricht traf die rund 32 Mitarbeiter schon Anfang des Jahres. Inhaber Werner Esch schließt nach 40 Jahren das Autohaus in der Industriezone von Foetz. Ein Nachfolger für das Traditionshaus, das Fahrzeuge der Marken Opel und Subaru vertreibt, wurde nicht gefunden, wie "l'Essentiel" heute berichtet.



Die Mitarbeiter hat Werner Esch frühzeitig über die Schließung des Betriebes informiert, wie die Fegarlux (Fédération des garagistes) uns gegenüber bestätigt. "Werner Esch wandte sich schon Anfang des Jahres an uns, um eine Lösung für das Personal zu finden. Ziel war es, so viele Beschäftigte wie möglich bei anderen Autohändlern unterzubringen. Wir haben demnach die Profile der betroffenen Mitarbeiter an unsere Mitglieder weitergereicht", sagt Frank Lentz von der Fegarlux.



Laut OGBL hat ein Teil der Mitarbeiter derzeit noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden. "Wir schätzen, dass mindestens ein Drittel noch auf der Suche nach einem neuen Job ist", sagt OGBL-Sekretär José Gonçalves.

Lidl bestätigt Interesse



Was nun mit dem Gelände passiert, will Werner Esch nicht verraten. In den vergangenen Monaten war jedoch immer wieder zu hören, dass ein Discounter Interesse an dem Gelände des Autohauses habe. Die Rede ist vom deutschen Handelskonzern Lidl, der sich in Foetz niederlassen könnte.



Ein Sprecher des Discounters bestätigte uns gegenüber das Interesse seiner Firma. "Derzeit befinden wir uns noch in der Planungsphase und werden eine Baugenehmigung bei der Stadt anfragen", sagt Julien Wathieu. Deshalb sei es noch zu früh, von einer künftigen Niederlassung zu sprechen. Es bestehe jedoch der Wunsch, sich in diesem Stadtteil weiterzuentwickeln.