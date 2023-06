Ein neuer Belag sollte die jüngste Landebahn des Flughafens eigentlich sicherer und griffiger machen. Jetzt zittern Airlines um den sicheren Betrieb im Sommer.

Flugzeugreifen beschädigt - Frankfurt schließt Landebahn

Ein neuer Belag sollte die jüngste Landebahn des Flughafens eigentlich sicherer und griffiger machen. Jetzt zittern Airlines um den sicheren Betrieb im Sommer.

(dpa) - Böse Überraschung am Frankfurter Flughafen: Bereits nach wenigen Betriebsstunden musste die frisch sanierte Landebahn Nordwest wieder geschlossen werden. Kurz nach der Freigabe am Mittwoch hatte sich die Lufthansa beschwert, die an ihren Flugzeugen nach der Landung massiven Reifenabrieb festgestellt hatte. Etliche Gummis seien sogar nicht mehr einsatzfähig, so dass man dort aus Sicherheitsgründen nicht mehr landen werde. Am späten Donnerstagabend wurde die Piste wieder freigegeben.



Die 2800 Meter lange Beton-Piste war in den vergangenen beiden Wochen zunächst von Gummi-Abrieb gesäubert und erstmals in Frankfurt mit einer speziellen Anti-Rutsch-Oberfläche versehen worden. Laut dem Hersteller soll der Belag aus Epoxidharz und Split deutlich griffiger und haltbarer sein als herkömmlicher Asphalt. Selbst bei Extremwetter erscheine die Oberfläche wegen der wirksamen Drainage noch trocken und ermögliche den Flugzeugen sichere Landungen mit kurzen Bremswegen.

Massiver Reifenabrieb dei der Landung

Auch die Fläche des unvermeidbaren Gummiabriebs bei der Landung soll sich um rund 40 Prozent verringern. Bei den Checks nach der Landung stellte die Lufthansa offenbar das Gegenteil fest. „Es kommt zu massivem Reifenabrieb bei Landung und einer Häufung von Reifen, die nach der Landung nicht mehr nutzbar sind“, heißt es in einem internen Memo, aus dem das Portal „Aero.de“ zitierte. Der Hersteller äußerte sich zunächst nicht auf eine Anfrage.

Der Flughafenbetreiber Fraport reagierte am Donnerstag umgehend und schloss die Bahn bis auf Weiteres. Nach einer Untersuchung schickte Fraport Walzen auf die „Nordwest“, um den Belag zu glätten. „Damit werden letztlich Landungen simuliert“, erklärte ein Unternehmenssprecher. Am Abend wurde die Bahn wieder freigegeben, auch Lufthansa-Maschinen landeten dort wieder, wie ein Fraport-Sprecher berichtete.

Pilotengewerkschaft zufrieden mit dem Belag

Der Belag sei zwar in Frankfurt erstmals aufgebracht worden, aber an anderen Flughäfen in Europa durchaus erprobt, erklärte Fraport. Die Runway-Vorgaben der zivilen Luftfahrtorganisation ICAO würden sämtlich eingehalten. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit äußerte sich grundsätzlich positiv über „Anti-Skid-Beläge“, die Landungen deutlich sicherer machten. Man spürt die Verzögerung sehr deutlich, sagte der Pilot und VC-Sprecher Matthias Baier.

Die Landebahn Nordwest - erst im Jahr 2011 eröffnet - wird eigentlich dringend für den anstehenden Sommer-Reiseverkehr benötigt, der an einzelnen Tagen wieder an das Vor-Corona-Niveau heranreichen soll. Der größte deutsche Flughafen verfügt zwar noch über zwei weitere Start- und Landebahnen sowie eine ausschließlich für Starts zugelassene Piste. Doch diese Startbahn „18 West“ muss bei stärkerem Nordwind aus Sicherheitsgründen geschlossen werden, sodass empfindliche Engpässe drohen. Am Donnerstag lief der Betrieb laut Fraport geregelt.

Während der zweiwöchigen Bahn-Sanierung wurde die Obergrenze der Flugbewegungen im Flughafensystem von 94 auf 84 pro Stunde gekappt. Bereits in den vergangenen zwei Wochen hatte es laut der Deutschen Flugsicherung am Frankfurter Flughafen während der Bauarbeiten deutliche Verspätungen von bis zu 30.000 Minuten am Tag gegeben. Rund 120 Flüge seien in dieser Spanne ganz ausgefallen. Fraport forderte die Passagiere bereits auf, sich über den jeweiligen Status ihrer Flüge zu informieren.

