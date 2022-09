Am Freitag heben mindestens 16 Flugzeuge nicht wie geplant vom Findel ab. Grund dafür ist ein Streik der Fluglotsen in Frankreich.

Mindestens 16 Flüge gestrichen

Fluglotsen-Streik in Frankreich wirkt sich auf Luxairport aus

(lm) – Der Streik der Fluglotsen in Frankreich am Freitag und am Samstag hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr in Luxemburg, wie Luxairport am Donnerstagabend mitteilt.

In einer Liste hat der Flughafen Luxemburgs festgehalten, welche Flüge vom Findel aus ausfallen werden. Unter den betroffenen Reisezielen befinden sich Paris, Nizza, Lissabon, Barcelona und Madrid.

