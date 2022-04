Der bisherige Chef von Lux-Airport René Steinhaus verlässt das Unternehmen Ende April 2022.

Flughafenchef René Steinhaus gibt seinen Posten auf

Der bisherige CEO von Lux-Airport, René Steinhaus, verlässt Ende April 2022 auf eigenen Wunsch. Das schreibt der Konzern am Freitag in einer Pressemitteilung.

Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen, so die Begründung. Seine Nachfolge wird Alexander Flassak, der derzeitige CFO und Deputy CEO am 1. Mai 2022 als CEO ad interim antreten. Alexander Flassak kam 2014 als Direktor Finanzen und Immobilienentwicklung zu lux-Airport. Vor seiner Anstellung am Flughafen Luxemburg arbeitete er neun Jahre lang bei Ernst & Young in Frankfurt und Luxemburg.

„Wir bedauern sehr, dass René Steinhaus unser Unternehmen verlassen wird und möchten ihm im Namen des Verwaltungsrats und der Mitarbeiter unseren Dank aussprechen“, so das Unternehmen in der Mitteilung. Er habe maßgeblich zu der Entwicklung des Unternehmens in den letzten Jahren beigetragen, „dies auch in einer durch die Pandemie bedingten besonders schwierigen Zeit für die Luftfahrt.“



