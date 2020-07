In Luxemburg dauert die Verwirklichung großer Bauprojekte vom Anfangsstadium bis zur Einweihung oft sehr lange. Dies war beim Bau des Flughafens Findel nicht anders. Ein Rückblick auf bewegte Jahrzehnte Luftfahrtgeschichte.

Flughafen Luxemburg: Von der Graspiste zum Airport

Lange wird in den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts über Sinn und Standort eines Flughafens für das Großherzogtum gestritten. Es ist schließlich der bekannte luxemburgische Flugpionier Lou Hemmer, der als Präsident des Aéro-Club 1937 die politischen Entscheidungsträger zum Bau eines Flughafens in direkter Nähe zur Hauptstadt überzeugen kann.

4 Bis Anfang der 1990er Jahre werden die Flugbewegungen vom alten Tower aus überwacht. Foto: Lé Sibenaler

um weitere Bilder zu sehen. Bis Anfang der 1990er Jahre werden die Flugbewegungen vom alten Tower aus überwacht. Foto: Lé Sibenaler Am 9. Dezember 1967 überprüfen die Mechaniker eine Luxair-Fokker Friendship und richten sie für einen nächtlichen Charter-Flug nach Manchester her. Foto: Archiv LW Am 26. August 1975 werden vor dem brandneuen Flughafengebäude die Straßen und Bürgersteige angelegt. Gut 30 Jahre später war das Gebäude überholt und wurde abgerissen. Foto: Lé Sibenaler Mit diesem bescheidenen, 1947 eingeweihten Gebäude fing die Geschichte des Flughafens Findel an. Foto: Archiv LW

Als optimaler Platz wird in der Gemeinde Sandweiler der Flecken Findel ausgemacht. Am 19. März 1937 stimmt die Abgeordnetenkammer das Gesetz zum Bau eines Flughafens. Doch in der politisch angespannten Zeit zögern sich Planung und Bau hinaus, durch den Zweiten Weltkrieg kommen sie endgültig zum Erliegen.



Der Findel und die Douglas DC-3: „Die DC-3 war unser Mädchen für alles“ Vor 80 Jahren absolvierte mit der Douglas DC-3 das wohl wichtigste Flugzeug der zivilen Luftfahrtgeschichte seinen Jungfernflug. Auch in Luxemburg prägte die Maschine die Anfänge der kommerziellen Luftfahrt. Zwei Zeitzeugen erinnern sich.

Erst nach Kriegsende werden die Aktivitäten wieder aufgenommen. Am 12. August 1946 findet die Grundsteinlegung für das erste Flughafengebäude statt und am 29. September 1946 setzt das erste Linienflugzeug, eine DC3, auf der Graspiste des Findel auf.

Wichtig für den Anschluss an die Welt ist die 1948 gegründete Luxembourg Airlines Company, aus der 1961 die Luxair hervorgeht.

Ständiger Ausbau

Der Luftverkehr nimmt ununterbrochen zu, so dass das Flughafengebäude in den folgenden Jahren vergrößert wird. Zunächst dient ein einziges Gebäude neben dem Kontrollturm als Abflug- und Ankunftshalle. Erst später wird rechts des Towers eine weitere Halle gebaut, die dann die ankommenden Passagiere aufnimmt.

1946 werden die ersten Angestellten engagiert, doch erst ab 1949 regelt ein Gesetz die Organisation der Flughafendienste. Die technischen Gebäude folgen später: Von 1951 bis 1952 baut man den ersten Flugzeughangar auf Findel. Wegen seiner damals revolutionären Betonbauweise gilt das Gebäude heute als industrielles Denkmal.

In der Folgezeit zeigt sich, dass die Graspiste den Anforderungen eines internationalen Flughafens nicht mehr genügt. Deshalb beginnen die Bauarbeiten an einer Hauptpiste mit 2.000 Meter Länge und einer Breite von 60 Metern, die zweite Piste misst 1.600 Meter bei einer Breite von 50 Meter. Bereits Mitte der 50er Jahre wird die Hauptpiste ein erstes Mal auf 2830 Meter verlängert und zusätzlich wird eine Befeuerungsanlage installiert, die Nachtlandungen ermöglicht.

4 Ruraler Charme beim Handling: Traktoren übernehmen den Gepäcktransport und fahren die Stromgeneratoren herbei. Im Sommer 1973 können die Zuschauer das Treiben auf dem Findel noch hautnah verfolgen. Foto: Lé Sibenaler

um weitere Bilder zu sehen. Ruraler Charme beim Handling: Traktoren übernehmen den Gepäcktransport und fahren die Stromgeneratoren herbei. Im Sommer 1973 können die Zuschauer das Treiben auf dem Findel noch hautnah verfolgen. Foto: Lé Sibenaler Eine Zollkontrolle am Findel. Das Reisen ohne Grenzen wurde erst später möglich. Foto: Archiv LW Zeitschriften und Zeitungen gegen die Langeweile an Bord: Die Passagiere versorgen sich im August 1973 mit Lesestoff für die anstehende Flugreise. Foto: Lé Sibenaler Schon früher sorgten unplanmäßige Ereignisse für Frust bei den Passagieren. Foto: Lé Sibenaler

Um mit der raschen Entwicklung Schritt zu halten, wird im Mai 1964 die Flughafenverwaltung – unter anderem Flugsicherheit und Wetterdienst – umorganisiert. Trotz aller An- und Umbauten ist dann Ende der sechziger Jahre die Kapazität des Flughafengebäudes durch den zunehmenden Luftverkehr endgültig erschöpft.

50 Jahre und kein bisschen müde: Cargolux Luxemburgs Luftfrachtgesellschaft feiert Firmenjubiläum - mit Erdbeern und Eisbergsalat fing es vor einem halben Jahrhundert an.

1960 zählt man 55.591 Passagiere, 1965 sind es 214.189 Reisende und 1970 werden 476.938 Fluggäste durchgeschleust. Um das Passagieraufkommen zu bewältigen, drängt sich ein Neubau auf. Für zusätzliche Flugbewegungen sorgt ab 1970 die frisch gegründete Cargolux. Sie macht den luxemburgischen Airport zum fünftgrößten Frachtflughafen Europas und trägt wesentlich zum steigenden Kerosinverbrauch im Großherzogtum bei: 1964 werden 7,1 Millionen Liter Kerosin auf Findel getankt, 2005 sind es 500 Millionen Liter.

Neues Air Terminal

Das Gesetz vom 11. Juli 1972 erlaubt den Bau eines neuen Air Terminals. Es wird im Oktober 1975 seiner Bestimmung übergeben, doch bereits heute naht sein Ende. Denn das aktuelle Abflug- und Ankunftsgebäude des „Aéroport de Luxembourg“ wird bei Inbetriebnahme des neuen Terminals A in einigen Monaten nach gut dreißig Jahren Dienstzeit abgerissen.

Zum damaligen Ausbau der Flughafeninfrastrukturen gehört auch die Verlängerung der Start- und Landepiste auf 4.000 Meter. Laut Nato-Planungen wäre der Findel im Verteidigungsfall von schwersten Transportflugzeugen angeflogen und ein wichtiger Umschlagplatz für Soldaten und Material geworden.

1975 werden die Flughafendienste erneut reorganisiert und man schafft die „Administration de l’aéroport“ innerhalb des Transportministeriums. Die Verlängerung der Piste auf 4 .000 Meter wird ab 1981 in Angriff genommen. Zeitgleich wird der Flughafen CAT II/III-tauglich gemacht und dementsprechend ausgerüstete Flugzeuge können selbst bei Nullsicht mittels Instrumentenlandung sicher landen. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wird ein neuer Tower gebaut, in dem 1992 die Lotsen ihren Dienst aufnehmen. Bis zu dem Zeitpunkt wurde der Flugverkehr noch immer vom alten Kontrollturm auf der ersten „Aérogare“ überwacht.

Doch wie man weiß, war das nicht die letzte Modernisierung. 2006 begannen die Arbeiten an der riesigen Wartungshalle für die Jumbo-Flotte der Cargolux. 2008 sollte dann das neue Air Terminal seinen Betrieb aufnehmen.



Weiterlesen: Der Findel ist auch heute noch Großbaustelle

Dieser Artikel erschien zuerst im Wochenmagazin Télécran (Ausgabe vom 11. November 2006). Für die Online-Version wurde der Text geringfügig adaptiert.

