(aa) - In der Auseinandersetzung um die mutmaßliche Privatisierung und Kompetenzverlagerung von der Flughafenverwaltung ANA zur Flughafengesellschaft lux-Airport fand am Dienstag eine Krisensitzung bei Premierminister Xavier Bettel statt.

Ende April war das Schlichtungsverfahren zwischen Personalvertretern der ANA und dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur gescheitert.

Anfang Mai hatten dann die „Représentations du Personnel de l'Administration de la Navigation Aérienne“ (RPAA) und „Guilde Luxembourgeoise des Contrôleurs de la Circulation Aérienne“ (GLCCA) den Regierungschef um Unterstützung gebeten.

Wie das „Luxemburger Wort“ aus Gewerkschaftskreisen erfuhr, sollen am Dienstag neben Xavier Bettel auch Ressortminister François Bausch, mehrere ihrer Berater sowie Vertreter von RPAA, Guilde, OGBL und CGFP an der Krisensitzung teilgenommen haben.

OGBL: noch keine wirklichen Fortschritte

Wirkliche Fortschritte habe es noch nicht gegeben, sagte am Dienstag Hubert Hollerich vom OGBL dem „Luxemburger Wort“. Man habe vereinbart einen Arbeitskreis zu bilden, an der sich das Nachhaltigkeits- und Infrastrukturministerium sowie Personalvertreter beteiligen.

Zunächst soll demnach eine Bestandsaufnahme gemacht werden, d.h. welche Kompetenzen am Flughafen aktuell bei der Flughafenverwaltung und welche bei der Flughafengesellschaft liegen. In einem zweiten Schritt soll dann definiert werden, über welche Kompetenzen in Zukunft die ANA und über welche lux-Airport verfügen soll.

Einen konkreten Zeitplan gebe es nicht, so Hubert Hollerich. Allerdings sei zu erwarten, dass der Arbeitskreis bald zusammentrete. Am Freitag laufe parallel bereits das Mediationsverfahren an, so der Gewerkschafter.

Auf Anfrage des „Luxemburger Wort“ mochte man sich am Dienstag im Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur nicht zur Sache äußern.