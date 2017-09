Von Maxime Gillen



Wenn ein Flugzeug in Luxemburg landet, wird es bereits von etwa zehn Menschen auf dem Rollfeld erwartet. Der Teamchef winkt die Piloten in die richtige Parkposition. Sobald die Motoren ausgeschaltet sind, beginnen drei Mitglieder seines Teams mit dem Ausladen des Gepäcks.



Zur gleichen Zeit wird die Maschine wieder betankt und von innen gereinigt. Luxair-Flugzeuge werden auch mit frischem Essen und Getränken für Hin- und Rückflug versorgt. Nach maximal 50 Minuten ist das Flugzeug dann wieder startklar. Bei den Billiganbietern, wie Ryanair und Easyjet, darf das „Turnaround“ lediglich 35 Minuten dauern. Einziger Unterschied: Hier muss die Kabinencrew das Flugzeug selbst putzen.



Gestern gewährte Luxair einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit ihres Bodenpersonals und wählte damit eine neue Form der Kommunikation im Vergleich zur klassischen Pressekonferenz.



Die Passagierzahlen am Luxemburger Flughafen sind in den vergangenen Jahren im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Allein 2017 erwarten die Verantwortlichen des Flughafens etwa 3,5 Millionen Menschen, die in Luxemburg starten oder landen. Das sind rund 18 Prozent mehr Passagiere als noch im Jahr davor.



300 neue Arbeitsplätze geschaffen



Das Bodenpersonal am Luxemburger Flughafen gehört zu Luxair Services, einem Teilunternehmen der Luxair-Gruppe. Luxair Services ist zuständig für die Abfertigung der Passagiere und ihrem Gepäck, für das Catering, sowie dafür, dass eingetroffene Flugzeuge gesäubert, betankt, ent- und beladen, kontrolliert und wieder startklar gemacht werden.



Bei rund acht Prozent mehr Flugzeugen, die in Luxemburg starten oder landen, benötigte Luxair Services ebenfalls mehr Personal. So wurden in den vergangenen drei Jahren ganze 300 neue Arbeitsplätze geschaffen, erklärte Luxair-Group-CEO, Adrien Ney. „Die meisten neuen Mitarbeiter wurden in den Bereichen der Passagier- und Frachtabfertigung eingestellt.“ Damit zählt Luxair Services heute insgesamt 537 Mitarbeiter. Bis Ende dieses Jahres sollen noch knapp 100 neue Stellen hinzu kommen.



Und glaubt man den Prognosen, könnte das noch einige Jahre so weiter gehen. Ein Grund für das hohe Wachstum an Passagieren ist Luxemburg als Wirtschaftsstandort, der immer weiter wächst, erklärte René Steinhaus, Commercial Director bei Luxairport.



Neueröffnung des Terminal B



Außerdem fliegen inzwischen mehr Airlines nach Luxemburg. Und einige derjenigen, die den Luxemburger Flughafen bereits seit Jahren nutzen, konnten ihre Geschäfte in den vergangenen Jahren ausbauen, so René Steinhaus. „Das wird aber nicht ewig so weiter gehen. Vielleicht noch zwei, drei Jahre“, meint René Steinhaus. „Der europäische Durchschnitt liegt bei vier Prozent Wachstum pro Jahr.“



Mit der Wiedereröffnung des Terminal B, schlug die Flughafenleitung zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum Einen können dadurch zu Spitzenzeiten mehr Flugzeuge gleichzeitig abgefertigt werden. Zum Anderen müssen die Passagiere nicht mit einem Bus zum Flugzeug gefahren werden. „Das trägt viel zum Komfort einer Reise bei“, sagt René Steinhaus.