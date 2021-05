Das Schiffsunternehmen aus Capellen setzte 2020 mehr als 1,9 Milliarden Euro um.

Flotte von Jan De Nul hält Kurs

(MeM) - „Aufgrund von Covid-19 musste letztes Jahr jeder sein Bestes geben, um mit den anstrengenden Umständen zurechtzukommen“, erklärte gestern der Schiffsbagger-Betreiber Jan De Nul, der in Capellen seinen Hauptsitz hat und dort rund 600 der insgesamt und 6.900 Mitarbeiter beschäftigt.

Trotz Lockdown und Reisebeschränkungen erzielte die Jan De Nul Group 2020 einen Jahresumsatz von mehr als 1,9 Milliarden Euro. Ein leichter Rückgang gegenüber 2019 mit 2,03 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis Ebitda belief sich auf 344 Millionen Euro. Das Familienunternehmen weist Eigenkapital von mehr als 2,9 Milliarden Euro aus und einen Nettoliquiditätsüberschuss von 279 Millionen Euro. Mit einem Anteil von 21 Prozent am Gesamtumsatz machen Tiefbauaktivitäten auch an Land einen bedeutenden Teil des Geschäfts aus.

„Der Markt für erneuerbare Energien im Offshore-Bereich wächst weiterhin in einem beschleunigten Tempo und die Aussichten sind vielversprechend“, so das Unternehmen. 2020 waren die Schiffsbagger von Jan De Nul Group für die Vertiefung und Verbreiterung der Elbe in Hamburg verantwortlich, vor der Küste Benins in Afrika wurde ein Unterwasser-Wellenbrecher gebaut. Neben mehreren Offshore-Windparks in Europa hat das Unternehmen außerdem Windparks in Taiwan und den USA gebaut.

Flotte wird erweitert

Im Jahr 2020 kam der Schleppsaugbagger „Ortelius“ zur Flotte, ebenso wie der Cutter-Bagger „Willem van Rubroeck“, der leistungsstärkste Cutter-Bagger der Jan De Nul-Flotte, und im Dezember 2020 erwarb die Jan De Nul Group das Kabelverlegeschiff „Connector“, um die Offshore-Flotte zu verstärken. Derweil wird die „Voltaire“ umgerüstet: Das Schiff wird in der Lage sein, Windkraftanlagen bis zu einer Höhe von 270 Metern zu installieren, was auf dem Markt einzigartig ist. Ende 2020 wies das Unternehmen einen Auftragsbestand von 3,2 Milliarden Euro aus. Das Unternehmen ist netto schuldenfrei.

