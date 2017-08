par Thierry Labro

Comme Edouard Martin, Walter Broccoli était une de ces «grandes gueules» des syndicats de la sidérurgie lorraine. Devenu conseiller régional de centre-droit en Lorraine, l'ancien leader de Force ouvrière reste impliqué mais différemment. Il publiait mi-août une bonne nouvelle sur sa page facebook: ArcelorMittal cherche pour son site de Florange cent personnes en mission de longue durée, de dix-huit mois.

L'annonce intervient au moment où le grand patron, Lakshmi Mittal, déploie des trésors de diplomatie pour convaincre le président français et son Premier ministre qu'il a rempli sa part du contrat après les années de tension avec François Hollande et Arnaud Montebourg: des investissements de 220 millions d'euros et une présence significative en terme d'emplois ...