(las) - Gesetzesverstöße bei den Arbeitsverträgen, den Lohnzahlungen und dem Aufschreiben von Arbeitszeiten stellte die „Inspection du Travail et des Mines“ (ITM) bei grenzüberschreitenden Kontrollen in der Fleischbranche fest. In Luxemburg wurden drei Betriebe kontrolliert, die belgischen Behörden prüften 21 Unternehmen in Bastogne, Rochefort und Ciney.

Die Kontrollen fanden im Rahmen von Benelux-Abkommen gegen Sozialdumping statt. Luxemburg nahm zum ersten Mal an einer solchen Aktion teil. Im Vorfeld hatten die belgischen und luxemburgischen Behörden Daten ausgetauscht und dabei bereits potentiell irreguläre Zustände festgestellt.

Diesmal waren besonders Schlachtereien visiert. In dieser Branche würden Subunternehmen beschäftigt, die oft nicht alle Regeln einhalten würden, heißt es in einer Pressemitteilung der Benelux. Zuvor hatte bereits eine Kontrolle in den Niederlanden und Belgien bei Zeitarbeitsfirmen stattgefunden.