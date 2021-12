Die Luxemburger Handwerksunternehmen fordern Kontrollen, um Missbrauch zu verhindern.

Fédération des Artisans

Firmen fürchten höheren Krankenstand durch Testpflicht

Thomas KLEIN Die Luxemburger Handwerksunternehmen fordern Kontrollen, um Missbrauch zu verhindern.

Die Luxemburger Handwerksunternehmen befürchten, dass ihre Arbeitnehmer häufiger in Krankenstand gehen, wenn im Januar die 3-G-Pflicht in Firmen eingeführt wird. „Immer mehr Unternehmen fragen bei der Fédération des Artisans um Rat, da Mitarbeiter gegenüber ihrem Arbeitgeber bereits heute frei heraus ankündigen, dass sie sich mit beginnender Testpflicht am 15. Januar wie selbstverständlich in den Krankenschein verabschieden werden“, schreibt die Handwerkervereinigung am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Wenn Arbeitnehmern ohne Weiteres ein sechswöchiger Krankenschein ausgestellt werde, um der Testpflicht zu entgehen, sei die Strategie der Regierung, über diesen Weg die Impfquote zu erhöhen, infrage gestellt. „Leidtragende werden in dem Fall vor allem die Unternehmen sein, die mit massiven Organisationsproblemen rechnen müssen, genauso die Mitarbeiter, die den Ausfall kompensieren müssen und die Allgemeinheit, die gemeinsam mit den Unternehmen über die Sozialversicherung die Kosten für ein solches Verhalten tragen werden“, so die FDA.

Der Handwerksverband fordert daher, dass die Regierung konsequente Maßnahmen ergreift, um vor Missbräuchen zu warnen, diese zu verhindern oder gegebenenfalls im Rahmen von systematischen Kontrollen zu sanktionieren. „Es ist selbstverständlich und unbedingt notwendig, dass jeder Arbeitnehmer, der während der Dauer des 3G Regimes ein gesundheitliches Problem hat, einen Krankenschein bekommt“, schreibt der Verband. „Genauso selbstverständlich müsste es sein, dass die Regierung und die CNS alle Maßnahmen ergreift, um Missbräuche zu verhindern und gegebenenfalls zu sanktionieren.“

