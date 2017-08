(miz) - Pferdefleisch, Dioxin und jetzt Fipronil: Ein neuer Lebensmittelskandal sorgt in der EU für Unsicherheit bei den Verbrauchern. In Luxemburg sollen laut Gesundheitsministerium keine solche Fipronil-Eier in Umlauf sein. Doch woher stammen dann die Eier, die hierzulande in den Regalen der Supermärkte stehen?

Die meisten Eier bei Cactus stammen direkt aus Luxemburg. Die restlichen Bestände kommen aus Belgien und Frankreich. Eier aus den Niederlanden seien bei der Luxemburger Supermarktkette momentan nicht im Verkauf. Auch die Nachfrage nach Eiern sei bei Cactus in den vergangenen Tagen nicht zurückgegangen.



Das gleiche gilt für den Verkauf beim Großhändler La Provençale. "Wir haben nur Produkte aus Luxemburg, Frankreich und Belgien im Angebot", sagt Philippe Brulet. Auch La Provençale sei deshalb nicht vom Fipronil-Problem betroffen. Fragen würden es bei den Kunden trotzdem geben: "Wir haben momentan schon einige Kunden, die anrufen oder uns direkt fragen, woher unsere Eier stammen", so Brulet weiter. Ein Risiko bestehe aber nicht.

Bei Lidl Luxemburg sind nur belgische und Luxemburger Eier im Verkauf. Ein Stapel wurde vergangene Woche zur Kontrolle an die Behörden gegeben. Doch auch bei Lidl gebe es keine Gefahr für die Kunden, so die Pressestelle des Supermarktes. Auch stehe man in direktem Kontakt zu den unterschiedlichen Produzenten, um sicherzugehen, dass die Eier nicht mit Fipronil belastet sind.



Ein Risiko gibt es (erst einmal) nicht



Dr. Jean Brasseur von der Veterinärverwaltung sagt, dass Luxemburg momentan nicht von dem Problem der Fipronil-Eier betroffen ist - ganz vom Tisch sei das Thema trotzdem noch nicht: "Bis jetzt ist Luxemburg nicht betroffen. Die Untersuchungen dauern aber noch weiter an. Und es ist in solchen Fällen immer schwierig festzustellen, ob die Eier auf direktem oder indirektem Weg nach Luxemburg gelangen", so der Experte. In manchen Fällen sei die Herkunft schwer nachzuweisen.



Kontrollen werden auch weiterhin bei Luxemburger Produzenten von der Veterinärverwaltung durchgeführt. Bei ausländischen Herstellern dürfe man allerdings von Luxemburg aus keine Kontrollen durchführen. "Wir müssen da den ausländischen Autoritäten vertrauen. Wir haben auch gar kein Anrecht darauf, Eier aus anderen Ländern zu kontrollieren", so Dr. Brasseur weiter.



Fipronil war in den Niederlanden von der Firma Chickenfriend massenhaft zur Blutlaus-Bekämpfung bei den Hühnern eingesetzt worden. Auf diesem Weg ist das Insektizid in die Eier der Legehennen gelangt.



