Fluggäste in Luxemburg mussten über das Wochenende lange Wartezeiten in Kauf nehmen, denn: Der Flugverkehr wurde durch Reparaturarbeiten am Samstag stark gestört.

Findel: Störungen des Flugverkehrs

Mara BILO

„Am Samstag fanden von 12.40 Uhr bis 15.30 Uhr unvorhergesehene Reparaturarbeiten auf der Piste statt“, erklärte der amtierende Geschäftsführer des Luxemburger Flughafens René Steinhaus am Sonntag auf Nachfrage. So waren während dieser Zeitspanne keine Landungen möglich. Auch konnten nur teilweise Abflüge durchgeführt werden, so Steinhaus. „Ab 15.30 Uhr konnten wir wieder den sicheren Betrieb gewährleisten und die Piste öffnen.“



„Ich möchte mich bewähren“ Im März wurde bekannt, dass der bisherige CEO der Flughafengesellschaft lux-Airport, Johan Vanneste, zum Flughafen Köln-Bonn wechselt. René Steinhaus ist seit knapp einem Monat Interims-CEO am Findel.

Allerdings haben sich diese Reparaturarbeiten auf den Flugverkehr bis Sonntag ausgewirkt: „Da die Flieger bereits für den Folgeflug eingeplant sind, entsteht ein Ketteneffekt“, erklärt Steinhaus. „Die Fluggesellschaften brauchen etwas Zeit, um die Verspätung wieder aufzuholen.“ Besonders die Passagiere der einheimischen Fluggesellschaft Luxair mussten ihre Reisepläne anpassen. „Die Folgen der gestrigen Schließung des Flughafens, der heutige Streik der französischen Fluglotsen sowie ein vom Blitz getroffenes Flugzeug am Boden führen zu schweren Verspätungen und Flugabsagen“, so eine von der Fluggesellschaft am Sonntag veröffentlichte Pressemitteilung.

Der Flugbetrieb sollte am Montag wieder normal verlaufen.