Findel "schnellster Flughafen der Welt"

Kein anderes Terminal kann man nach der Landung so schnell verlassen wie den Findel, glaubt man einer neuen Studie.

(mth) - Einer neuen Studie zufolge belegt der Flughafen Findel in Luxemburg den Spitzenplatz, was die Geschwindigkeit der Abfertigung nach der Landung betrifft. Demnach benötigt ein Passagier nach der Landung am Findel im Durchschnitt 15,5 Minuten, um den Flughafen zu verlassen und auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen. Zum Vergleich: am Flughafen von Kansai in Japan, dem Schlusslicht der Erhebung, benötigt ein Fluggast 80,5 Minuten.

Die Studie "Airport Exit Index" wurde von der deutschen Firma Backlane veröffentlicht, die Limousinen mit Chauffeur vermietet. Gemessen wurde die durchschnittliche Zeit, die ein Fluggast nach der Landung benötigt, um vom Flugzeug zum nächsten Verkehrsmittel außerhalb des Terminals zu gelangen.

An den schnellsten Flughäfen liegt die Abfertigungszeit zwischen zwölf und 15,5 Minuten, an den langsamsten zwischen 46 und 80.5 Minuten. Der Durchschnittswert liegt zwischen 23 und 38 Minuten.

Das gute Abschneiden des Findel erklärt sich wohl zum Teil auch durch die geringe Größe des Terminals. Auch andere kleine Flughäfen wie Rotterdam, Basel oder Hannover schneiden in der Erhebung gut ab, während größere Flughäfen in London, Frankfurt oder Amsterdam durchweg schlechter abschneiden.