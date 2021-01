1,4 Millionen Passagiere hoben im Jahr 2020 am Flughafen Findel ab - ein Minus von 68 Prozent im Vergleich zu 2019.

Findel: Passagierzahl 2020 um 68 Prozent zurückgegangen

Nadia DI PILLO 1,4 Millionen Passagiere hoben im Jahr 2020 am Flughafen Findel ab - ein Minus von 68 Prozent im Vergleich zu 2019.

Der Flughafen Luxemburg schließt das Jahr 2020 mit insgesamt 1,4 Millionen Passagieren ab, eine Zahl, die zuletzt im Jahr 2003 zu verzeichnen war. Der Rückgang der Passagierzahlen bedeutet ein Minus von 68 Prozent im Vergleich zu 2019, wie lux-Airport am Mittwoch meldet.

Laut ACI (Airports Council International) liegt der durchschnittliche Passagierrückgang in der europäischen Luftfahrtbranche bei -71 Prozent. Während der Flughafen das ganze Jahr über geöffnet und in Betrieb war, ruhte der reguläre Passagierflugverkehr in Luxemburg von März bis Ende Mai aufgrund der starken Reisebeschränkungen während der Pandemie. „Während dieser Zeit spielte der Flughafen eine entscheidende Rolle für Fracht und insbesondere medizinische Flüge von und in die Großregion“, schreibt die Gesellschaft lux-Airport in einer Mitteilung.



Gilles Feith: "Ansteckung im Flugzeug fast unmöglich" „Wir sind gerade richtig tief unterwegs“: Der Luxair-Chef sprach am Samstag in einem Interview über die aktuelle Situation des Unternehmens.

Frachttonnage steigert um sechs Prozent

Während der Pandemie war der Frachtverkehr wichtiger denn je, insbesondere für die Beförderung medizinischer Güter. Die am Flughafen Luxemburg im Jahr 2020 umgeschlagenen Waren entsprachen 947.000 Tonnen, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber 2019.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.