Von Andreas Adam

In seiner jüngsten Analyse beziffert der in Basel ansässige Finanzstabilitätsrat der G20 den wirklich risikoreichen Teil des Schattenbankenwesens mit einem Volumen von rund 34 Billionen Dollar. Die Situation in Luxemburg bleibt dabei jedoch im Unklaren.

Seitenhieb auf Luxemburg und Jean-Claude Juncker



„Ausgerechnet Luxemburg“, hieß es kürzlich in der Frankfurter Allgemeine (verkürzte Online-Version) ...