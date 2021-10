Ein neues Programm fördert junge Unternehmen im Bereich „Space Resources“.

Wirtschaftsmission in Dubai

Finanzspritze für Weltraum-Start-ups

(mab) - Das European Space Resources Innovation Center (ESRIC) launched ein Förderprogramm für Start-ups im Bereich Space Resources. Das gaben Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) und der Direktor des ESRIC, Mathias Link, am Dienstag auf dem International Astronautical Congress (IAC) in Dubai bekannt. Das Programm wird gemeinsam mit der European Space Agency (ESA) und dem Technologie-Inkubator Technoport in Luxemburg durchgeführt.

Das in Luxemburg angesiedelte „Start-up Support Programme“ (SSP) ist weltweit das erste Förderprogramm dieser Art. Das SSP soll Start-ups in der Frühphase unterstützen, indem es Hilfestellung bei der Technik sowie der Optimierung von Businessmodellen bietet, außerdem ist auch ein Funding von 200.000 Euro für die jungen Unternehmen vorgesehen, die auf die Nutzung von Weltraumressourcen abzielen.

Der Bewerbungsprozess für Start-ups öffnet am 24. November, anlässlich der Newspace Europe Conference.

