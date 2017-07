Interview: Nadia Di Pillo und Laurent Schmit



Wie steht es um die Zukunft der luxemburgischen Soparfi? Diese Frage hat der CSV-Politiker Laurent Mosar kürzlich in einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Pierre Gramegna aufgeworfen. Wie es in der Praxis aussieht, haben wir bei Bob Faber, Mitglied des Verwaltungsrats der LIMSA (Luxembourg International Management Services Association) und Managing Partner bei Paddock Corporate Services, nachgefragt.



Herr Faber, was ist eine Soparfi und wozu dient sie eigentlich? ...