Finanzplatz

Depotbank State Street ernennt gleich drei neue Länderchefs

Der Italiener Riccardo Lamanna übernimmt die Leitung von Luxemburg.

(MeM) - State Street hat drei neue Länderchefs für drei europäische Märkte ernannt. Für Luxemburg übernimmt Riccardo Lamanna, für die Schweiz Dagmar Kamber Borens und für Deutschland übernimmt Andreas Niklaus die regionale Leitung.

Neben der proaktiven Betreuung der Beziehungen zu den Behörden umfasst die regionale Zuständigkeit die Geschäftsentwicklung, die Entwicklung des Kundenengagements, die Talentförderung sowie den weiteren Marken- und Marktaufbau des Unternehmens, wie der US-Konzern mitteilt.

Der neue Luxemburg-Chef Riccardo Lamanna arbeitete früher bei Inteso Sanpaolo. Foto: State Street

Riccardo Lamanna, aktuell Leiter des Bereichs Alpha Business Development für die EMEA-Region sowie Leiter der Rechtseinheit und Mitglied der Geschäftsführung bei der State Street Global Exchange GmbH in München, übernimmt die regionale Leitung für Luxemburg. Der Italiener kam 2010 im Rahmen der Übernahme von Intesa Sanpaolo zu State Street.

Als größte Depotbank und Transferagent in Luxemburg hat State Street in Luxemburg mehr als 600 Mitarbeiter und Kunden in mehr als 20 Ländern. Zu den Dienstleistungen gehören globale Verwahrung und Buchhaltung, Bewertungen in mehreren Währungen, Anteilregistrierung, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Verwahrungsdienstleistungen.

2019 wurde die State Street Bank Luxembourg mit der State Street Bank International GmbH in München verschmolzen und ist seitdem deren Luxemburger Zweigniederlassung.

