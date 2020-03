Finanzdienstleiter Clearstream: „Fintech lädt sich zur Party ein“

Das Finanzunternehmen Clearstream feiert sein fünfzigjähriges Bestehen. Im Interview mit dem "Luxemburger Wort" spricht CEO Philippe Seyll über die Zukunft des Abwicklers von Wertpapiergeschäften.

Die Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Clearstream feiert in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen. Ursprünglich unter dem Namen „Centrale de livraison de valeurs mobilières“ (Cedel), wurde das Unternehmen am 28. September 1970 von 66 Banken aus elf Ländern in Luxemburg ins Leben gerufen. Mit Vermögenswerten von heute etwa 15 Billionen Euro unter Verwahrung, gehört das Abwicklungsunternehmen zu den absoluten Schwergewichten der Finanzindustrie.

Ursprünglich wollte die Finanzfirma am Mittwoch ihr Jubiläum begehen; die Feierlichkeiten fielen aber dem Corona-Virus zum Opfer ...