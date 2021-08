Britische Großbank profitiert von der Entspannung der Konjunkturlage und einer verbesserten Situation bei faulen Krediten.

Finanzbranche

HSBC steigert Gewinn

Marco MENG Britische Großbank profitiert von der Entspannung der Konjunkturlage und einer verbesserten Situation bei faulen Krediten.

(dpa/MeM) - Die britische Großbank HSBC, die mit mehreren Gesellschaft in Luxemburg vertreten ist, hat im zweiten Quartal dank einer deutlich besseren Lage bei faulen Krediten deutlich mehr verdient.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei auf 5,6 Milliarden Dollar (rund 4,7 Mrd. Euro) gestiegen, teilte die auf Asien fokussierte Bank am Dienstag in London mit. Im von Corona stark belasteten Vorjahresquartal lag dieser Wert bei 2,6 Milliarden Dollar. Das bereinigte Vorsteuerergebnis zog damit deutlich stärker an als Experten erwartet hatten.

Wichtigster Grund für den Gewinnanstieg war die Entspannung der Konjunkturlage. Aus diesem Grund konnte die Bank fast 300 Millionen Dollar an Risikovorsorge auflösen, nachdem die HSBC im zweiten Quartal 2020 fast 4,2 Milliarden Dollar für den Ausfall von Krediten zur Seite legen musste.

Unter dem Strich verdiente die Bank 3,4 Milliarden Dollar nach knapp 200 Millionen Dollar vor einem Jahr. Die HSBC Gruppe ist seit Ende der 1970er-Jahre in Luxemburg und beschäftigt hier rund 270 Mitarbeiter. Die HSBC Private Bank (Luxembourg) erwirtschaftete 2020 einen Nettogewinn von 2,89 Millionen Euro, während die HSBC Investment Funds 5,05 Millionen Euro Nettogewinn erwirtschaftete.

