(aa) - In Deutschland wohnende Geschäftsführer luxemburgischer Firmen müssen den deutschen Finanzbehörden nachweisen, welchen Anteil ihrer Arbeitszeit sie tatsächlich im Großherzogtum und welchen sie möglicherweise in Deutschland oder Drittländern verbringen. Das teilte das Finanzamt Trier erneut mit und bezog sich dabei auf ein kürzlich ergangenes Urteil des Finanzgerichtes Rheinland-Pfalz vom 1. März 2017 (Aktenzeichen 1 K 1764/13).

Nur der Arbeitslohn, der auf die Zeit in Luxemburg entfällt, darf demnach auch in Luxemburg versteuert werden. Für in Deutschland oder Drittländern geleistete Arbeitsstunden müsse der Lohn in Deutschland versteuert werden. Werde der Nachweis nicht erbracht, dürfe das Finanzamt den in Deutschland steuerpflichtigen Anteil des Arbeitslohnes schätzen.



Eine administrative Tätigkeit in Luxemburg setzt dort nicht unbedingt eine physische Präsenz des in Deutschland wohnenden Geschäftsführers voraus, teilte das Finanzamt Trier mit.

Foto: Guy Jallay

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz bekräftigte laut Finanzamt Trier erneut, dass es Sache des in Deutschland wohnenden Geschäftsführers ist, Vorsorge zu treffen und Beweismittel, z.B. in Form eines aussagekräftigen Terminkalenders oder eines Fahrtenbuchs, bereitzustellen.

Noch strenger seien die Auflagen für in Deutschland wohnende Geschäftsführer luxemburgischer Gesellschaften, wenn die Geschäftsführer einziger Gesellschafter sind oder die Mehrheit der Anteile halten. Aufgrund der damit verbundenen freien Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit müssten den deutschen Behörden "eindeutige Beweismittel" für die tatsächlich in Luxemburg verbrachte Arbeitszeit geliefert werden.