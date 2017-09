(las) - Die Verhandlungen mit Google über ein Datenzentrum in Luxemburg haben bereits Anfang des Jahres begonnen, sagte Wirtschaftsminister Etienne Schneider der "Financial Times" (FT). Bereits früh habe der Preis festgestanden, den Google bereit sei für das nötige Grundstück zu zahlen.

Bekannt war bereits, dass sich die Regierung schwertat, die Grundstücksbesitzer in Bissen zu überzeugen. Das Problem war eine Parzelle, die drei Brüdern gehöre, so Schneider gegenüber der FT. Es sei dabei für den "Kartoffelbauer" - einen der drei Brüder - nicht um den Preis gegangen, so der Minister weiter.

"Ich habe als Minister entschieden, dass wir zwei Drittel des Grundstücks kaufen würden. Ein Gesetz erlaubt es, das letzte Drittel zu bekommen", zitiert die FT Etienne Schneider. Radio 100,7 hatte bereits berichtet, dass eine Enteignungsprozedur begonnen worden sei. Letztlich habe die Person dem Druck nachgegeben und dem Verkauf zugestimmt.

Nun sei Google an der Reihe, um zu entscheiden, ob sie nach Bissen kommen, so Schneider. Auch Österreich sei im Rennen, berichtet die FT. Im Juni habe Google 65 Millionen Euro für ein Grundstück von 73 Hektar in Dänemark gekauft.

Es überrascht, dass Minister Schneider sich im Dossier äußert. Quasi gleichzeitig traf Premierminister Xavier Bettel den Google-CEO Sundar Pichai am Donnerstag im Hauptsitz des Konzerns. Noch sei nichts entscheiden, sagte er der Presse. Dabei soll Google die Luxemburger Partner bereits vor zu bereitwilligen Gesprächen mit Journalisten gewarnt haben.