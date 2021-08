Elektronikhändler schreibt rote Zahlen - bis zu 15 Geschäfte außerhalb Deutschlands sollen schließen - die in Luxemburg nicht.

Filialschließungen

MediaMarkt-Saturn macht einige Läden dicht

Marco MENG Elektronikhändler schreibt rote Zahlen - bis zu 15 Geschäfte außerhalb Deutschlands sollen schließen - die in Luxemburg nicht.

Der Elektronikkonzern Ceconomy schließt eine Reihe seiner Filialen in Deutschland früher als bislang bekannt. Bis Ende September sollen dort 13 MediaMarkt- und Saturn-Filialen dichtgemacht werden, sagte laut Nachrichtenagentur dpa Finanzvorstand Florian Wieser am Donnerstag in Düsseldorf anlässlich der Vorlage der Quartalszahlen. Hinzu kämen zehn bis 15 Filialen in Ausland. Dort gibt es - bis auf Luxemburg - nur Filialen von MediaMarkt.

Die beiden Saturn-Geschäfte in Esch/Alzette und Luxemburg-Stadt sind von den Schließungen nicht betroffen, wie eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage bestätigt. An den beiden Standorten sind rund 130 Mitarbeiter beschäftigt.

Saturn/Mediamarkt: Keine Entlassungen in Luxemburg Die beiden Saturn-Filialen in Luxemburg werden im Juni 2021 zu Mediamarkt-Geschäften - zu Entlassungen soll es nicht kommen.

Im Oktober hieß es, dass die Aktivitäten der Gruppe auch im Benelux-Gebiet neu organisiert werden, dass es in Luxemburg aber keine Entlassungen geben werde.

Der Elektronikhändler hat seine Umsätze im abgelaufenen Quartal vor allem in Spanien, Italien und in der Türkei und wegen des boomenden Onlinehandels um acht Prozent auf 4,4 Milliarden Euro gesteigert. Unterm Strich aber steht ein Verlust von 67 Millionen Euro.

