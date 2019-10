Der Druck in der Branche zwingt Autobauer zu neuen Bündnissen. Nach dem Fehlschlag mit Renault wendet sich Fiat Chrysler nun den Franzosen von PSA zu. In Paris werden bereits erste Pflöcke eingeschlagen.

Wirtschaft 2 Min.

Fiat Chrysler und PSA wollen Autogiganten bilden

Der Druck in der Branche zwingt Autobauer zu neuen Bündnissen. Nach dem Fehlschlag mit Renault wendet sich Fiat Chrysler nun den Franzosen von PSA zu. In Paris werden bereits erste Pflöcke eingeschlagen.

(dpa) - Der italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler (FCA) und der französische Autokonzern PSA wollen einen globalen Autogiganten bilden. Falls eine Abmachung gelinge, würde der weltweit viertgrößte Hersteller entstehen, hieß es aus dem französischen Wirtschafts-und Finanzministerium.



Der Verwaltungsrat von PSA gab am Mittwochabend bereits grünes Licht für eine Fusion, wie Kreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten. Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ darüber berichtet. Das Aufsichtsorgan von Fiat Chrysler wollte sich demnach ebenfalls noch am Mittwochabend treffen. Eine Bekanntgabe der Fusion könnte bereits am Donnerstag erfolgen.

Der neue Jeep Cherokee: Eine mögliche Fusion zwischen PSA und dem italienisch-amerikanischen Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) bietet nach Ansicht von Auto-Experten viele Chancen. Foto: Boris Roessler/dpa

Die beiden Unternehmen hatten zuvor lediglich Gespräche bestätigt, ohne dabei Details zu der beabsichtigten Fusion mitzuteilen. Die französische Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye signalisierte, der französische Staat sei als wichtiger PSA-Anteilseigner aufgeschlossen: „Die Konsolidierung in dieser Branche ist ein Ziel, dass von den Herstellern in diesem Sektor und dem Staat geteilt wird“, sagte sie.

Unternehmenswert von 50 Milliarden Dollar

Der neue Verbund käme laut Branchenangaben auf einen Absatz von rund neun Millionen Fahrzeugen. Größer seien nur noch Volkswagen, Toyota und der französisch-japanische Renault-Nissan-Verbund. Bei PSA war eine Aufsichtsratssitzung noch für den Mittwoch angesetzt, hieß es aus Kreisen.

Fiat Chrysler und PSA wären an der Börse zusammen rund 50 Milliarden Dollar (45 Mrd. Euro) wert. Peugeot-Chef Carlos Tavares soll den Konzern laut „Wall Street Journal“ als Vorstandschef führen. Der FCA-Verwaltungsratsvorsitzende John Elkann - Enkel des langjährigen Fiat-Bosses Giovanni Agnelli - würde diese Rolle auch bei dem neuen Unternehmen einnehmen. Laut Insidern ist eine Fusion „unter Gleichen“ möglich. Die Aktien von FCA gingen in Mailand kräftig oben, die PSA-Papiere stiegen in Paris.

Lieber Abfindung als Wechsel: 1340 Beschäftigte verlassen Opel Teile der Belegschaft in Rüsselsheim zweifeln das Geschäftsmodell der französischen Firma Segula stark an und bevorzugen daher eine Abfindung über einen Wechsel.

PSA führt neben Opel die Marken Peugeot, DS und Citroën. Fiat Chrysler hat die Marken Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia oder Maserati unter seinem Dach.

Fiat Chrysler wollte sich zuvor bereits mit dem französischen Hersteller Renault verbinden und den weltweit drittgrößten Autohersteller formieren. Die Gespräche scheiterten jedoch. Nach monatelangen Verhandlungen zog Fiat Chrysler im Juni seine Offerte für einen Zusammenschluss zurück.

Enormer Investitionsdruck

Autobauer stehen unter Druck, sie müssen Milliarden in autonome Autos und Elektromobilität investieren. Eine mögliche Fusion bietet nach Ansicht des Experten Stefan Bratzel viele Chancen. PSA könnte so auf dem US-Markt Fuß fassen, sagte der Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach (D). PSA sei mit seinen Marken bislang nicht in Nordamerika vertreten. FCA hat hingegen eine starke Marktposition mit Chrysler, Dodge und Jeep.

Autos der Zukunft fahren im Dreiländereck Ein Testgebiet für automatisiertes und vernetztes Autofahren soll bis Ende des Jahres im Dreiländereck von Luxemburg, Deutschland und Frankreich aufgebaut werden.

Der 1899 gegründete Autohersteller Fiat war 2014 in der Fiat Chrysler Automobiles (FCA) aufgegangen. Die Zeitung „La Repubblica“ warnte, dass die französische Regierung, wie schon bei der gescheiterten Fusion mit Renault, das Projekt gefährden könnte. „In Frankreich ist die Regierung dieselbe geblieben, und sie ist Aktionärin bei Peugeot, wie sie es bei Renault war. Was hat sich geändert?“, fragte das Blatt.



Der französische Staat dringt vor allem darauf, dass die Beschäftigung bei PSA gesichert wird, wie Regierungssprecherin Ndiaye sagte. PSA hat im Stammland Frankreich zahlreiche Fabriken, darunter im lothringischen Trémery. Der Staat hält über eine Förderbank 12,23 Prozent der Anteile von PSA und 9,75 Prozent der Stimmrechte. Weitere große Anteilseigner sind die Peugeot-Familie und der chinesische Hersteller Dongfeng.