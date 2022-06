Nach dem weltweiten Rückruf von Schokoladenprodukten darf der Süßwarenhersteller Ferrero seine Fabrik in Arlon wieder in Betrieb nehmen.

Nach Salmonellen-Fällen

Ferrero darf belgische Fabrik wieder öffnen

(dpa) - Nach dem internationalen Rückruf von Schokoladenprodukten der Marke „Kinder“ darf der Süßwarenhersteller Ferrero seine Fabrik im belgischen Arlon wieder in Betrieb nehmen. Die belgische Aufsichtsbehörde Afsca erteilt dem Unternehmen nach mehreren Kontrollen eine entsprechende Genehmigung für drei Monate, wie die Behörde am Freitag in Brüssel bekanntgab.



Die Aufsichtsbehörde habe sich für eine bedingte Zulassung entschieden, da man in den nächsten Monaten alle internen Abläufe überprüfen wolle, teilte Afsca mit. Sollten die Untersuchungsergebnisse positiv sein, könne eine endgültige Genehmigung erteilt werden, hieß es.

„Es tut uns wirklich leid“

Anfang April musste die Ferrero-Fabrik schließen, nachdem Hunderte Salmonellen-Fälle in Europa mit dort produzierten Süßwaren in Verbindung gebracht worden waren. Später stellte sich zudem heraus, dass Salmonellen bereits im Dezember dort gefunden worden waren, Ferrero die Behörden jedoch zunächst nicht informiert hatte.

Zwei Salmonellenfälle in Luxemburg bestätigt Gesundheitsministerin Paulette Lenert bestätigte am Montag, dass ein zweiter Salmonellenfall auf den Ferrero-Skandal zurückzuführen sei.

„Es tut uns wirklich leid, was passiert ist und möchten uns noch einmal bei allen Betroffenen entschuldigen“, sagte der Geschäftsführer der Ferrero-Gruppe, Lapo Civiletti, in einem am Freitag veröffentlichten Statement. Man habe aus diesem „unglücklichen Ereignis“ gelernt und werde alles tun, damit sich so etwas nicht wiederhole.

