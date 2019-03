Fernsehgigant RTL kämpft gegen Netflix & Co.

Einst Luxemburger Garagensender ist heute die RTL Group Europas führendes Radio- und Fernsehunternehmen. Um auch in Zukunft bestehen zu können, will RTL digitaler und lokaler werden

Die RTL Group lädt nach Berlin in die noble Hauptstadtrepräsentanz von Bertelsmann zum „Pressedinner“. So mancher ist überrascht, dass sich mit dem Luxemburger Wort auch Medien aus dem Großherzogtum interessieren. Viele scheinen nicht zu wissen oder vergessen zu haben, was das „L“ im Firmennamen von Europas größtem Fernsehsender bedeutet.



Die Firmenleitung habe das nicht, versichern Bert Habets, Chef der RTL Group, und Elmar Heggen, Finanzchef des Medienkonzerns ...