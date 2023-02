Der ehemalige Vize übernimmt damit das Amt von Luc Frieden. Dieser war im Zuge seiner Ernennung zum CSV-Spitzenkandidaten zurückgetreten.

Wechsel an der Spitze

Fernand Ernster ist neuer Präsident der Handelskammer

Der ehemalige Vize übernimmt damit das Amt von Luc Frieden. Dieser war im Zuge seiner Ernennung zum CSV-Spitzenkandidaten zurückgetreten.

(he) - Nach seiner Ernennung zum Spitzenkandidaten der CSV für die Parlamentswahlen im kommenden Oktober hat Luc Frieden auf der Vollversammlung der Institution am Donnerstagabend seinen Rücktritt als Präsident der Handelskammer eingereicht. Wie die Chambre de Commerce in einer Pressemitteilung erklärt, soll damit die politische Neutralität der Wirtschaftsinstitution während des Wahlkampfs gewährleistet werden.

Einstimmig zum Nachfolger gewählt wurde Fernand Ernster, der bislang den Posten des Vize-Präsidenten innehatte. Der Geschäftsmann ist Chef des Familien- und Buchhandelsunternehmens Ernster, das in Luxemburg zahlreiche Geschäfte betreibt.

Der Unternehmer war bis Juni letzten Jahres Präsident der Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC), bevor er sein Amt an Carole Muller übergab. In der Handelskammer ist er zudem Vorsitzender der Entrepreneurship Commission, der Mutualité de Cautionnement sowie Co-Vorsitzender des House of Training.

Normalerweise wäre die Amtszeit Friedens, der 2019 zum Präsidenten gewählt worden war, erst im April 2024 ausgelaufen. Der frühere Minister unter Juncker ist allerdings vor wenigen Tagen zum CSV-Spitzenkandidaten für die Chamberwahlen im Oktober ausgerufen worden und hat daraufhin seinen Rücktritt von dem Posten der Handelskammer angekündigt.

