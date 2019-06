Felix Luxemburg

Es ist ein Glück, in Luxemburg zu leben. Der Nationalfeiertag bietet eine gute Gelegenheit, sich daran zu erinnern.

Kein Staat ohne Nationalfeiertag. Frankreich erinnert am 14. Juli an den Sturm auf die Bastille, Deutschland am 3. Oktober an die Wiedervereinigung. Am sympathischsten sind die Iren, sie begehen gemeinsam mit vielen Nicht-Iren ihren St. Patrick's Day am 17. März, und das ganz in Grün und auf der ganzen Welt.



Luxemburg feiert am 23 ...