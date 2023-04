Der Betonwarenhersteller Contern SA - ehemals Chaux de Contern - wird 100 Jahre alt.

Feiern in der Flaute

Der Betonwarenhersteller Contern SA - ehemals Chaux de Contern - wird 100 Jahre alt.

(MeM) - Der Baustoffhersteller Contern SA – Contern Lëtzebuerger Beton - feiert sein 100-jähriges Bestehen. Am 12. April 1923 als Chaux de Contern gegründet, erwirtschaftet das Unternehmen im Jahr einen Umsatz von 35 Millionen Euro und beschäftigt 160 Mitarbeiter. „Wir produzieren pro Jahr circa 300.000 Tonnen Betonfertigteile für den Hochbau, Tiefbau und Außenanlagen“, erklärt Eric Klückers, Geschäftsführer des Luxemburger Unternehmens. Die offizielle Feier im Beisein des Großherzogs wird am 11. Mai stattfinden.

2017 verabschiedete sich das Unternehmen von seinem alten Namen "Chaux de Contern". Foto: Contern SA

Das Unternehmen investiert dieses Jahr vier Millionen Euro in Anlagen zur Veredelung von Pflastersteinoberflächen. „Pflastersteine und Betonplatten sind effektiv der Aktivitätsbereich, in dem wir noch stark wachsen können und dies auch tun“, sagt Klückers. Bereits vor zwei Jahren hat Contern 2,5 Millionen Euro in diesen Bereich investiert.

Die komplette Esplanade in Dunkerque hat Contern beliefert – das waren über 600 Lastwagen-Frachten.

„Auch in Luxemburg haben wir eine Reihe von Vorzeigeprojekten wie Agora Belval, Infinity Kirchberg, neuer Park der Cloche d’Or, Traversée Hesperange, Promenade de l’Our Vianden, um nur einige zu nennen“, sagt Klückers.

Flaute im Hochbau

In der Großregion hat Contern in den letzten Jahren mit über 100 Stützpunkten ein Händlernetzwerk errichtet, eine Strategie, die sich nach Unternehmensangaben heute auszahlt: „Das gibt uns ein Gegengewicht, denn im Bereich Hochbau sind die Zahlen stark rückläufig“, so das Unternehmen.

2014 hatte „Chaux de Contern“ 50 Millionen Euro in die Modernisierung des Betriebs gesteckt. Damals wurde unter anderem eine 28 Tonnen schwere Maschine installiert, um Betonrohre herzustellen. Foto: Tania Bettega / LW-Archiv

Da der Bau mit einem gewissen Verzug reagiert und auch bei Contern in jüngster Zeit hauptsächlich ältere Projekte abgearbeitet wurden, geht Klückers davon aus, „dass im Hochbau das schlimmere Ende erst noch kommt. Wenn die Zinsen dann irgendwann sinken werden, müssen wir aufgrund des Verzugs noch mit zusätzlichen sechs bis zwölf Monaten Dürrezeit rechnen.“

Persönlich glaubt Klückers, dass Inflation und Energiekrise mittlerweile im Griff sind – nach starken Preiserhöhungen in den vergangenen anderthalb Jahren.

„Der Zementpreis hat sich innerhalb von zwei Jahren praktisch verdoppelt, und die Strompreise waren unberechenbar…“, sagt der Contern-Geschäftsführer.

Aber in den vergangenen 100 Jahren habe sich das Unternehmen immer wieder neu erfinden müssen. „Ursprünglich haben wir als Chaux de Contern Kalk produziert, der auf der Maginot-Linie eingesetzt wurde. Danach haben wir Chromolith-Fassadenputz bis nach Afrika geliefert. In den 1970er Jahren waren wir bei allen Kläranlagen in Luxemburg involviert, und heute sind wir aktiv in Dunkerque, wie eben beschrieben, oder auch auf der A3 Autobahn oder auf Projekten wie Findel oder CFL Multimodal.“ Inzwischen produziert Contern mit weniger klinkerhaltigem Zement und setzt komplett auf Ökostrom, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

