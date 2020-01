Le ministre de l'Economie reçoit une "standing ovation" lors de la réception de Nouvel an de la Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil).

Wirtschaft 4 Min.

Fedil: "Merci Etienne!"

Nadia DI PILLO Le ministre de l'Economie reçoit une "standing ovation" lors de la réception de Nouvel an de la Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil).

Standing ovation pour Etienne Schneider. Lors de la réception de Nouvel an hier soir à Luxexpo, la présidente de la Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil) Michèle Detaille a félicité le ministre de l'Economie pour son travail et son engagement, suscitant des applaudissements nourris dans les rangs de la salle et faisant se lever l'ensemble du public. La présidente de la Fedil a remercié le ministre au nom des membres de son organisation, pour "son engagement au service de l'économie, pour les projets lancés et les projets soutenus".

La présidente de la Fedil Michèle Detaille. Photo: Chris Karaba

"Ces initiatives ont contribué au développement du pays et à sa diversification économique", a-t-elle déclaré. "Etienne, tu as été un ministre qui a marqué le paysage de l'économie luxembourgeoise, qui a modernisé les organisations proches de ton ministère pour les rendre plus efficaces. Tu as donné de nouvelles orientations à la politique de développement économique. Tu t'es tourné vers des secteurs prometteurs sans négliger le secteur manufacturier traditionnel que tu as bien soutenu dans tes efforts d'investissements, d'innovation et plus récemment de digitalisation", s'est-elle montrée reconnaissante envers le ministre, qui quittera ses fonctions dans 13 jours.

Elle l'a enfin remercié pour le support apporté: "merci d'avoir été un ministre accessible et accueillant pour chacune des entreprises que tu as pris la peine de connaître et souvent de soutenir".

Fedil: Industrie ist Teil der Lösung in der Klimafrage Präsidentin Michèle Detaille befürchtet, dass allzu strenge Klimaregeln die Industrie zum Abwandern aus Luxemburg und aus der EU bewegen könnten.

Lui souhaitant plein de succès dans sa nouvelle vie professionnelle, Michèle Detaille a déclaré qu'elle ne serait pas étonnée de le voir un jour dans le cercle des entrepreneurs. "Tu as les qualités pour", a-t-elle assuré.

Un concert de louanges que le ministre a accueilli avec humour: "Malheureusement il faut attendre son départ pour recevoir des compliments".

Chris Karaba

"J'ai toujours soutenu vos efforts"

Pas de larmes ensuite, mais un discours très personnel dans lequel le ministre de l'Economie a redit son attachement au monde de l'industrie qu'il a défendu bec et ongles pendant ses fonctions. "En tant que ministre de l'Economie, j'ai toujours soutenu vos efforts pour développer à Luxembourg une base industrielle forte", a dit le ministre. Un exercice compliqué quand on est socialiste. "Cette proximité, voire cette alliance avec le patronat dont on m'a toujours accusé, ne m'a pas toujours été utile d'un point de vue politique. Mais cette complicité, je l'ai toujours considérée comme une prérogative liée à ma fonction."

Fedil: Kontinuität durch Wandel Die neue Chefin der Industriellenvereinigung Fedil setzt Prioritäten für das laufende Jahr.

Le ministre a poursuivi en déclarant "avoir toujours été fier que mon travail et mon engagement permettent aux résidents de notre pays et à des dizaines de milliers de frontaliers une qualité de vie de haut niveau, leur fournissant des postes de travail en nombre suffisant pour assurer que tous puissent gagner leur vie convenablement."

Je continue à défendre bec et ongles l'industrie parce que j'estime qu'il faut une base industrielle forte non seulement pour le Luxembourg mais aussi pour l'Europe entière. Etienne Schneider

Le ministre a rappelé que la croissance économique ne se crée pas automatiquement et que les choses ne sont pas aussi simples que cela paraisse. Cela demande "un effort collectif du monde entrepreneurial d'une part et du monde politique d'autre part".

Ainsi, "il appartient au monde politique d'ajuster sans cesse le cadre légal et réglementaire pour que les affaires puissent se développer et créer de la valeur ajoutée au bénéfice des actionnaires et des salariés". Une mission qui n'est pas de tout repos, car il s'agit à la fois "de préserver la compétitivité des entreprises et d'améliorer les conditions de travail des salariés".

"La décroissance n'est pas une option"

Etienne Schneider a ensuite regretté que dans un passé récent "de plus en plus de voies se sont élevées contre l'industrie sur base d'arguments qui ne tiennent pas la route". "Quitte à paraître comme le dernier Mohican au sein du milieu politique, je continue à défendre bec et ongles l'industrie parce que j'estime qu'il faut une base industrielle forte non seulement pour le Luxembourg mais aussi pour l'Europe entière".

En outre, "la décroissance économique est une idée qui ne pourrait jamais être une option, car sans croissance il n'y aura pas de création de valeur, pas d'investissement dans les infrastructures publiques, pas d'augmentation de revenu et donc pas d'amélioration du niveau de vie."

Pour le ministre, il ne fait pas de doute: "Le grand challenge sera celui de mieux répartir la richesse à tous les acteurs de l'économie."