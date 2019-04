Die neue Chefin der Industriellenvereinigung Fedil setzt Prioritäten für das laufende Jahr.

Fedil: Kontinuität durch Wandel

Es war bereits bekannt, nun ist es Realität: Michèle Detaille hat Nicolas Buck an der Spitze der Industriellenvereinigung abgelöst. Bei der am Donnerstag stattgefundenen Generalversammlung des Verbandes wurde die bereits zuvor vom Verwaltungsrat einstimmig getroffene Entscheidung, Michèle Detaille als neue Präsidentin zu nominieren, verkündet. Anfang Februar hatte sich Nicolas Buck dafür entschieden, sein Mandat als Präsident der Fedil, das er seit Anfang 2016 innehat, abzugeben – er wolle „frischen Wind“ im Verband wehen lassen, hieß es damals. Er hat Anfang März die Nachfolge von Michel Wurth an der Spitze der „Union des entreprises luxembourgeoises“ (UEL) angetreten.

Insgesamt blickt Nicolas Buck auf ein erfolgreiches Mandat zurück, wie er es gestern betonte: „Als ich Anfang 2016 die Führung des Verbandes übernommen habe, war die Rolle der Fedil innerhalb der luxemburgischen Arbeitgeberlandschaft nicht klar definiert; das hat sich geändert.“ Es wurden neue Strategien entwickelt und dadurch auch die Zahl der Mitglieder erhöht, so der Verband. „Die während seiner Amtszeit festgelegten Prioritäten spiegeln immer noch die großen Herausforderungen wider, vor denen unsere Unternehmen stehen.“

(v.l.n.r.) Michèle Detaille, Nicolas Buck, René Winkin Foto: Gerry Huberty

Suche nach Talenten

So werde sich die Fedil unter der neuen Präsidentschaft weiterhin aktiv der großen, zukünftigen Herausforderung stellen, sagte Michèle Detaille. „Wir verfolgen eine langfristige Strategie mit klar abgegrenzten Zielen.“ Handlungsbedarf sieht die 13. Präsidentin des Verbandes allen voran im Mangel an qualifizierten Arbeitskräften: „Es ist ein bekanntes Problem; in Luxemburg hinkt das Angebot der Nachfrage hinterher.“ Das Problem: „Die Rechte der Arbeitnehmer haben sich weiterentwickelt – was wir natürlich unterstützen. Gleichzeitig ist das heutige Arbeitsgesetz aber immer noch sehr unflexibel, der administrative Aufwand sehr hoch. Wir wollen der Regierung und den Sozialpartnern klarmachen, dass eine Modernisierung stattfinden muss.“

Eine weitere Herausforderung ist für Detaille die Digitalisierung der Unternehmenswelt. „Die Erwartungen an das ,eGouvernement‘ sind hoch; die elektronische Abwicklung der Verwaltungsvorgänge sollte es einfacher werden lassen.

Zu guter Letzt: die Energiewende, die vielen Fedil-Mitgliedern zu schaffen macht, wie René Winkin, Geschäftsführer des Industrieverbandes, erklärt. „Wir teilen voll und ganz die Ziele des Pariser Übereinkommens; unsere Herausforderung besteht allerdings darin, den Übergang zur Industrie zu bewältigen. Der Bedarf an Forschung ist enorm.“ Umso mehr, da Industrieunternehmen ihre Investitionen über 20 bis 30 Jahre planen, so Winkin.