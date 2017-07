(dpa) - Die US-Notenbank Federal Reserve sieht die US-Wirtschaft auf Kurs. Der Arbeitsmarkt werde sich weiter stabilisieren und die Inflation mittelfristig auf die Zielmarke von zwei Prozent klettern, teilte Fed-Chefin Janet Yellen in ihrem am Mittwoch veröffentlichten halbjährlichen Rechenschaftsbericht für den US-Kongress mit.

Der Kurs der moderaten Erhöhungen des Leitzinses solle in den nächsten Jahren zunächst beibehalten werden. Gleichzeitig solle damit begonnen werden, das Programm der Anleihekäufe, mit dem die Fed zur Begegnung der Finanzkrise jahrelang Milliarden in die Märkte gepumpt hatte, rückgängig zu machen. „Der Ausschuss erwartet gegenwärtig, sollte die Wirtschaft sich weitgehend wie erwartet entwickeln, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr mit dem Programm beginnen werden.“ Sie bestätigte damit den Kurs, den der Offenmarkt-Ausschuss der Notenbank schon in seiner Juni-Sitzung angedeutet hatte.