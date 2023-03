Das Debakel rund um die Silicon Valley Bank bringt die US-Notenbank unter Druck. Sie will klären, ob die Aufsicht des Instituts ausreichend war.

Kollaps der Silicon Valley Bank

Fed kündigt Untersuchung an

Das Debakel rund um die Silicon Valley Bank bringt die US-Notenbank unter Druck. Sie will klären, ob die Aufsicht des Instituts ausreichend war.

(Bloomberg) – Die Federal Reserve leitet eine interne Untersuchung ihrer Aufsicht über die Silicon Valley Bank ein, nachdem deren Zusammenbruch scharfe Kritik an der Kontrolle durch die Zentralbank ausgelöst hat.



Der für die Bankenaufsicht zuständige stellvertretende Fed-Vorsitzende Michael Barr wird die Untersuchung leiten, deren Ergebnisse bis zum 1. Mai veröffentlicht werden sollen, teilte die Fed am Montag mit. Der Zusammenbruch der Bank, die von der Federal Reserve Bank of San Francisco beaufsichtigt wurde, war die größte Bankenpleite seit mehr als einem Jahrzehnt.

„Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank erfordern eine gründliche, transparente und schnelle Untersuchung durch die Federal Reserve“, erklärte Notenbank-Chef Jerome Powell in einer Mitteilung.

Nachdem die Aufsichtsbehörden am Sonntagabend gezwungen waren, Notmaßnahmen zu ergreifen, um das Schlingern kleiner Kreditinstitute einzudämmen, tauchten schnell Fragen auf, wer die Schuld am Zusammenbruch der SVB trage. Laut informierten Kreisen untersucht die Biden-Administration auch die Qualität der von den kalifornischen Behörden und der San Francisco Fed durchgeführten Kontrollen.

Insbesondere geht es auch darum, ob SVB und die New Yorker Signature Bank, die am Sonntag geschlossen wurde, die erforderlichen Planungen und Stresstests durchgeführt haben, als die Fed im vergangenen Jahr die Zinssätze anhob, sagte eine der Personen. Signature verfügte zum 31. Dezember über Einlagen in Höhe von rund 88,6 Milliarden Dollar (82,9 Milliarden Euro).

Laut Senator Bill Hagerty, einem Republikaner aus Tennessee, ist es eine „ernste Frage“, ob die Aufsichtsbehörden im Vorfeld des schnellen Zusammenbruchs der SVB etwas übersehen haben.



Bank wurde schlecht geführt

„Die Silicon Valley Bank wurde eindeutig schlecht geführt“, sagte er am Montag. Der Vorstandsvorsitzende der SVB, Greg Becker, war bis Freitag, dem Tag, an dem die Bank zusammenbrach und von der Einlagensicherung übernommen wurde, Mitglied im Board of Directors der San Francisco Fed. Das neunköpfige Gremium ist eine Art Aufsichtsrat, das auch den Kontakt zwischen der Notenbank und dem privaten Bankensektor aufrechterhalten soll.

Der ehemalige Fed-Gouverneur Daniel Tarullo sagte, eine wichtige Frage sei, ob „die Lücke in der Aufsicht“ auf Fehler der für die SVB zuständigen Aufsichtsbehörden zurückzuführen sei, oder ob sie aus den Vorgaben der Fed in Washington resultiere, wie eine solche Aufsicht durchgeführt werden sollte.

