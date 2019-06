Die neuesten Zahlen des Statistikamts zeigen, dass der luxemburgische Arbeitsmarkt langsam weiter wächst.

Fast vier Prozent Zuwachs bei Arbeitsplätzen

Die neuesten Zahlen des Statistikamts zeigen, dass der luxemburgische Arbeitsmarkt langsam weiter wächst.

(mth) - In den vergangenen zwölf Monaten ist die Zahl der Arbeitsplätze in Luxemburg um 3,8 Prozent gewachsen. Der Zuwachs im ersten Quartal 2019 betrug ein Prozent und ist vor allem auf ein starkes Wachstum im Baugewerbe und im Service-Bereich zurückzuführen, wie das Statistikamt Statec am Dienstag bekanntgab.

Demnach wuchs die Zahl der Beschäftigten im Servicebereich im vergangenen Jahr um satte 5,6 Prozent und im Bausektor immerhin um 4,3 Prozent. Grund für den Zuwachs seien laut Statec verstärkte Aktivitäten in den Bereichen Buchhaltung, Gebäudereinigung und Elektroinstallation.

Arbeitsmarkt: "2018 war ein gutes Jahr" Die Verantwortlichen der Adem sind zufrieden: 2018 ist die Zahl der Arbeitslosen erneut gesunken. Doch zurück lehnen will man sich nicht.

Beide Branchen zusammen machen darüber hinaus rund 27 Prozent der Gesamtbeschäftigung in Luxemburg aus und verzeichneten 36 Prozent der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Jahr 2018.

Die Zahl der Grenzgänger wuchs im selben Zeitraum mit plus fünf Prozent schneller als jene der einheimischen Beschäftigten (+2,8 Prozent). Bei den Beschäftigten aus Luxemburg wuchs die Zahl der Beschäftigten aus der EU mit 1,9 Prozent langsamer als jene der Nicht-EU-Ausländer.